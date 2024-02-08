Невиданная щедрость: украинцам обеспечат бесплатный доступ к интернету на 6 месяцев

Популярный мобильный оператор — Vodafone предлагает абонентам бесплатный интернет на шесть месяцев. Рассказываем, что предлагают пользователям.

Детали

На официальной странице Водафон в Фейсбук опубликовали отличную новость для тех, кто только присоединился к Vodafone. Теперь новые абоненты могут получить дополнительные 10 Гб мобильного интернета.

В сообщении говорится, что для этого абонентам нужно подключить определенные тарифы и получить дополнительные 10 Гб интернета на полгода совершенно бесплатно.

Сообщается, что дополнительные Гигабайты начнут действовать сразу после оплаты выбранного тарифа и будут автоматически добавлены к основному пакету услуг каждый месяц. Однако, чтобы воспользоваться интернет-бонусом, абонентам оператора нужно активировать “ГигаПодарки” до 31 марта 2024 года.

Как это работает для разных тарифов

Для тарифов подписки:

Joice Max — 40 Гб и 10 Гб дополнительно;

Joice Pro — 25 Гб + 10 Гб в подарок;

Joice Start — 15 Гб в пределах пакета и 10 Гб дополнительно;

Joice Start Special — 15 Гб и 10 Гб дополнительно;

Vodafone SuperNet Pro+ — 15 Гб и 10 Гб в подарок.

Для контрактных тарифов:

Red Start – 20 Гб в пределах пакета и 10 Гб в подарок;

Red Pro – 30 Гб и 10 Гб в подарок;

Red Max – 50 Гб в рамках пакета услуг и 10 Гб в подарок.

Отмечается, что акция “ГигаПодарки” действуют только при условии активного пакета услуг. Дополнительные гигабайты начисляют раз в четыре недели/месяц после обновления пакета услуг. Важно помнить, что неиспользованные гигабайты аннулируются после окончания акции.

Сначала абонентам будут доступны для использования “ГигаПодарки”, а после гигабайты в основном пакете услуг по выбранному тарифу. В Водафон отметили, что самостоятельно отключить услугу не получится, а “ГигаПодарки” будут автоматически отключены в день завершения акции. В общем это отличное предложение для всех пользователей, которые только перешли к красному оператору мобильной связи.