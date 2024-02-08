Осталось 2 недели: крупный мобильный оператор меняет популярные тарифы

Один из популярных мобильных операторов в Украине — Vodafone с 22 февраля изменит стоимость некоторых тарифных предложений. Таким образом, SuperNet Start будет стоить 200 гривен в месяц вместо 175 гривен. Тариф SuperNet Unlim обойдется в 410 гривен в месяц вместо 360 гривен. Причина – рост расходов на поддержку и восстановление сети.

Об этом сообщили в Водафон. При этом он подчеркнул, что с ростом стоимости возрастет наполнение пакета. В первую очередь – объем интернета.

Как изменится стоимость тарифе Vodafone

Стоимость тарифа SuperNet Start вырастет на 25 гривен/месяц, и будет стоить 200 гривен. При этом в рамках пакета будут предоставлять не 15, а 20 Гб интернета.

Пакет SuperNet Unlim подорожает на 50 гривен, и будет стоить 410 гривен в месяц. При этом увеличен объем интернета на максимальной скорости – на 20 Гб после 22 февраля он будет составлять 80 Гб.

Почему Водафон повышает тарифы

В самом Vodafone объясняют, что на повышение стоимости некоторых тарифов их толкает рост расходов на поддержку и восстановление сетей. Там уверяют, что инвестируют миллионы в расширение географии сети и повышение скорости:

доступа;

восстановление связи в регионах, где недавно велись боевые действия.

Что предлагают конкуренты

Ранее мы сравнивали минимальные тарифные планы у Киевстар, Vodafone и Lifecell. По его результатам выяснилось, что самый дешевый тариф предлагает Лайфсел – всего 160 гривен на четыре недели. Это:

на 5 гривен дешевле Водафона;

на 15 гривен дешевле от Киевстар.

В то же время больше всего интернета в рамках самого дешевого тарифа предоставляет Водафон – 20 Гб. Это:

на 5 Гб больше, чем у Киевстар;

на 12 Гб больше, чем у Лайфсел.

По звонкам преимущество в Киевстар. Оператор предлагает безлимит в сети и 150 минут на другие мобильные, включая зарубежные номера.