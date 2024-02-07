Скоро відбудеться масштабний перерахунок пенсій: дехто отримає по 900 гривень доплати

Вже 1 березня в Україні відбудеться індексація пенсій. Наразі офіційно не названо відсоток індексації, його розрахують в кінці лютого. Однак попередньо в Міністерстві соціальної політики зазначають, що швидше за все виплати проіндексують на 13%. Таким чином, ті громадяни, які отримують зараз майже 7000 гривень пенсії, отримають доплату у 900 гривень. Щоправда, таку суму отримує не надто великий відсоток українців. Здебільшого пенсія середньостатистичного пенсіонера ледь сягає 4000 гривень. Загалом середня пенсія в Україні 5300 гривень.

В кожного сума доплати буде різною

Неможливо передбачити, якою буде доплата в конкретної особи, адже враховувати будуть як розмір пенсії, так і різноманітні надбавки, наприклад, за понаднормовий стаж. Єдине, що відомо — пенсії підвищать всім. Індексація торкнеться кожного без виключення і ймовірно буде встановлено її мінімальний поріг. Тобто буде сума на яку точно підвищать пенсію, наприклад, 100 або 200 гривень.

У 2024 році пенсії ще підвищуватимуть

Це минулого пенсія та мінімальна зарплата були заморожені через критичний брак бюджету. Цьогоріч влада краще підготувалась й готова переглянути ці суми, тим паче, що інфляція триває, ціни ростуть і навіть це підвищення суттєво не покращить рівень життя українців.

Для прикладу вже навесні мінімальна зарплата зросте до 8000 гривень, а разом з нею зросте й мінімальна пенсія, та надбавка за понаднормовий стаж. Крім цього актуальними залишаються й вікові доплати. Тобто додаткові гроші отримуватимуть люди, які переходять певний віковий рубіж, а саме 70, 75, та 80 років.

Для пенсіонерів є ще одна не менш важлива заява. До кінця березня кожному потрібно пройти верифікацію, інакше пенсію припинять нараховувати. Пройти цю процедуру можна у будь-якому відділенні Пенсійного Фонду або Ощадбанку. З собою потрібно мати паспорт, та картку на котру приходять виплати.