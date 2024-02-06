ООН выплатит украинцам по 10 800 гривен: куда обращаться и какие документы нужны?

Очередная выплата от ООН стала доступной украинцам, которые пострадали от войны или имеют статус ВПЛ. При этом есть ряд требований: например, подающие заявку не смогут получить выплату, если раньше уже подобную получали. Также, чтобы получить, деньги нужно чтобы средний доход на одного члена семьи не превышал 5400 гривен. Если эти два пункта сходятся, нужно переходить к сбору документов. Также, людям, не имеющим статуса ВПЛ, нужно убедиться, что они относятся к тем категориям, которые попадают в список уязвимых.

Список уязвимых категорий

ООН выплатит деньги следующим категориям украинцев:

Лица, которые после начала войны никуда не переезжали и проживают в таких областях как Днепропетровская, Одесская, Запорожская, Харьковская, Черниговская, Сумская, Николаевская, Херсонская, Донецкая. Однако среди них выплату получат только те, кто напрямую пострадал от боевых действий. Вернулись домой в вышеупомянутые регионы или те, которые были под оккупацией. Семьи, пострадавшие от войны и имеющие на воспитании трех и более несовершеннолетних или в семье проживают люди старше 55 лет. Семьи, где всем взрослым более 55 лет и на их воспитании есть хотя бы один несовершеннолетний ребенок. Лица с инвалидностью или тяжелыми хроническими заболеваниями. Семьи, которые занимаются сиротами (имеют усыновленных детей).

Если вы принадлежите к одной из этих категорий, вам нужно собрать следующий список документов:

Документ, подтверждающий личность, а также статус конкретного гражданина. Например, справка об инвалидности, об опекунстве, многодетности и т.д. Налоговый номер. Свидетельства о рождении детей. Личный номер телефона и номер банковского счета на деньги.

К моменту регистрации в пункт приема документов должны явиться все члены семьи. Актуальную информацию об этой выплате, а также пунктах регистрации можно узнать у местных органов самоуправления.