Українці масово знаходять в себе фальшиві гривні та долари: банки розводять руками

Фальшивки знову заполонили Україну й спричинили справжні проблеми багатьом людям. Банки звісно ж не можуть прийняти таких коштів, хіба що взяти їх на додаткову безкоштовну перевірку. Якщо перевірка покаже, що купюра все таки справжня, її власнику повернуть її повну вартість. При чому останнім часом серед підробок виявляють не лише гривні, а й долари. Аферисти навчились підробляти їх так, що навіть інколи банкомат можна обманути і таким чином фальшивка потрапляє в обіг. Банки регулярно вилучають такі кошти, а от кому не пощастило їх отримати — по суті просто втрачають ту чи іншу суму.

Якщо є підозри, краще віднести гроші в банк

Як зазначалось вище, банки безкоштовно перевіряють гроші на їх справжність.

“У разі сумнівів щодо справжності та платіжності банкнот гривні та іноземної валюти громадяни можуть звертатися до банків, які передають ці банкноти на проведення досліджень Національному банку. Підроблені банкноти вилучаються без відшкодування їхньої вартості“, – йдеться у повідомленні.

Якщо перевірялись гривні, то клієнту віддадуть всю суму в гривнях, якщо ж долари, то власнику повернуть його ж банкноти.

Які купюри підробляють найчастіше?

Експерти зазначають, що дуже обережними варто бути з купюрами випущеними до 2015 року. Мовляв, банкноти новішого зразка мають сильніший захист, який складніше підробити. Щодо старіших купюр, то найчастіше підробляють 500 гривень. Рідше — 200 гривень і ще рідше 100 гривень.

Підробка має ряд особливостей, які складно не помітити. Вона виготовлена з тоншого та неякісного паперу. Коли її піднести навпроти світла, то не буде видно додатковий портрет. Також, підробка має гладку поверхню, тоді як справжня купюра зазвичай рифлена.

Українцям радять бути уважними, коли вони здійснюють будь-які операції з готівкою, наприклад, продають щось і беруть від покупця всю суму саме готівкою, а не на картку.