Это блюдо вы еще не пробовали: рецепт печенья из картофеля

Для украинцев картофель – это второй хлеб. Мы едим его жареным, запеченным, тушеным или готовим пюре. Каждая хозяйка назовет минимум десяток блюд из картофеля, но вряд ли вам приходилось пробовать картофельное печенье. Сегодня предлагаем простой, но необычный рецепт печенья из картофеля.

Ингредиенты

Для приготовления картофельного печенья нам понадобится:

картофель — 400 грамм;

сливочное масло — 40 грамм;

мука — 100 грамм;

разрыхлитель — одна чайная ложка;

соль и специи по вкусу.

Как приготовить картофельное печенье

Итак, как приготовить печенье:

чистим картофель, моем и нарезаем крупными кубиками;

варим картофель в течение 20 минут;

добавляем соль, сливаем воду, толкуем до состояния пюре и оставляем остывать;

добавляем масло, разрыхлитель и просеянную муку, замешиваем тесто;

полученное тесто делим на несколько частей, каждую раскатываем и с помощью форм вырезаем печенье;

дно формы выстилаем пергаментной бумагой, смазываем сливочным маслом и выкладываем печенье

выпекать в 10-15 минут в духовке, разогретой до 200 градусов по Цельсию.

Это базовый рецепт. Вы можете экспериментировать, добавьте в тесто итальянские травы, паприку или другие специи, чтобы сделать вкус более выразительным.

А возможно вы рискнете и добавите вместо соли сахар? Не бойтесь экспериментировать. Печенье оценит вся семья, ведь оно позволяет экспериментировать. Ешьте его горячим, холодным, с кетчупом или другими соусами.

Еще один отличный вариант, положить твердый сыр на горячее печенье и отправить на минуту в духовку. А еще такое тесто может стать отличной основой для открытого пирога. Положите тесто в предварительно смазанную форму, сверху выложите начинку, например, жареные шампиньоны с луком и залейте смесью сметаны и двух яиц.

Как видите, вариантов множество, ингредиенты простые и доступные. А еще, можно использовать остатки вчерашнего пюре и превратить его во вкусную и сытную закуску.