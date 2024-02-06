Тарифи на електроенергію 2024 зростуть: стало відомо коли та на скільки 

06Тарифи на електроенергію для українців можуть підвищити вдвічі вже в цього року. В результаті двох етапів підвищення вартість за один кВт-год може зрости до 5-6 гривень.

Такий прогноз озвучив експерт з питань ЖКГ Олег Попенко.

Чим обгрунтовані тарифи

Попри війну влітку минулого року в Україні підвищили ціни на електроенергію для населення. З того часу в Україні діє єдиний тариф, який складає 2,64 гривні з кВт-год. Однак ринкова ціна все одно вища. Відповідно, тарифи будуть підвищувати, можливо навіть вдвічі.

Аналітик стверджує, що до кінця 2024 року тарифи на електроенергію зростуть до 5-6 гривень за кВт-год. Підвищувати тарифи будуть в два етапи:

перший — на початку-всередині літа до 3,5-4 гривень за кВт-год;

другий — восени, ймовірно, перед початком опалювального сезону до 5,5-6 гривень за кВт-гон.

Поки невідомо, чи будуть підвищення настільки суттєвими. Попенко звертає увагу, що ціни на електрику коливаються. На енергоринок впливає безліч факторів, тож в результаті ціни на електрику для побутових споживачів можуть бути нижчими. Але в будь-якому разі уникнути підвищення цін не вийде.

Загалом тарифи на електрику формуються з урахуванням трьох параметрів:

Вартість генерації (атомні-, гідро- та теплоелектростанції, імпорт і так далі). Вартість послуг оператора системи розподілу, тобто обленерго. Вартість послуг систем передачі, тобто Укренерго.

За словами експерта всі компоненти буде переглянуто. В реальності виходить так, що постачальники електроенергії можуть завищувати власні витрати. Наприклад, обленерго можуть завищувати довжину мере, які обслуговують. Тож деякі цифри вони можуть передавати завищені, щоб отримати більший прибуток.

На думку Попенка, в першу чергу потрібно провести повний аудит ціноутворення електроенергії. За такої умови реальна вартість електрики для населення може складати лише 3,5-4 гривні за кВт. А це значна різниця, порівняно з обіцяними 6 гривнями.