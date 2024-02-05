Цю страву ви точно не куштували: рецепт печива з картоплі

Для українців картопля — це другий хліб. Ми їмо її смаженою, запеченою, тушкованою чи готуємо пюре. Кожна господиня назве мінімум десяток страв з картоплі, але навряд чи вам доводилося куштувати картопляне печиво. Сьогодні пропонуємо простий, але незвичний рецепт печива із картоплі.

Інгредієнти

Для приготування картопляного печива нам знадобиться:

картопля — 400 грамів;

вершкове масло — 40 грамів;

борошно — 100 грамів;

розпушувач — одна чайна ложка;

сіль та спеції за смаком.

Як приготувати картопляне печиво

Отож, як приготувати печиво:

чистимо картоплю, миємо та нарізаємо великими кубиками;

варимо картоплю протягом 20 хвилин;

додаємо сіль, зливаємо воду, товчемо до стану пюре та залишаємо остигати;

додаємо масло, розпушувач та просіяне борошно, замішуємо тісто;

отримане тісто ділимо на кілька частин, кожну розкачуємо та за допомогою форм вирізаємо печиво;

дно форми вистилаємо пергаментним папером, змащуємо вершковим маслом та викладаємо печиво

випікати в 10-15 хвилин в духовці, розігрітій до 200 градусів за Цельсієм.

Це базовий рецепт. Ви можете експериментувати, додайте до тіста італійські трави, паприку або інші спеції, щоб зробити смак більш виразним.

А можливо ви ризикнете та додасте замість солі цукор? Не бійтеся експериментувати. Печиво оцінить вся родина, адже воно дозволяє експериментувати. Їжте його гарячим, холодним, з кетчупом або іншими соусами.

Ще один чудовий варіант, покласти твердий сир на гаряче печиво та відправити на хвилину в духовку. А ще таке тісто може стати чудовою основою для відкритого пирога. Покладіть тісто в попередньо змащену форму, зверху викладіть начинку, наприклад, смажені шампіньйони з цибулею та залийте сумішшю сметани та двох яєць.

Як бачите, варіантів безліч, інгредієнти прості та доступні. А ще, можна використати залишки вчорашнього пюре та перетворити його в смачну та ситну закуску.