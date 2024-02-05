С 31 марта выплату части пенсий прекратят: что нужно сделать украинцам для возобновления выплат

В Украине ввели изменения в сроках прохождения физической идентификации для украинцев, получающих пенсионные и социальные выплаты. Теперь они должны подтвердить личность до 31 марта, иначе выплаты прекращают.

Зачем проходить идентификацию

В Министерстве социальной политики неоднократно объясняли в чем суть идентификации и зачем ее проходить. Суть процедуры сводится к тому, чтобы верифицировать свои данные и подтвердить, что деньги получает именно тот пенсионер, который указан в документе, а не его родственники или мошенники.

При этом идентификацию проходят только украинцы со статусом внутренних переселенцев, которые получили такой статус до 24 февраля 2022 года. То есть до полномасштабного вторжения.

Отметим, что сроки прохождения проверки уже несколько раз продлевали:

сначала они должны были пройти идентификацию с первого июля до конца 2023 года;

27 декабря правительство приняло постановление о продлении срока идентификации еще на три месяца;

в результате украинцы имеют еще три месяца, то есть до конца марта для подтверждения личности и права на получение выплат.

Где пройти идентификацию

Пройти идентификацию можно в отделении банка или в Пенсионном фонде Украины. Однако учитывая тот факт, что часть украинцев не может посетить банк лично – чаще всего по состоянию здоровья, им предлагают другой вариант прохождения идентификации – онлайн.

Для этого на веб портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины можно подать заявку на онлайн верификацию. Отметим, что для этого нужна квалифицированная электронная подпись. Легче всего ее получить онлайн в приложении Приват24.

До 31 марта 2024 года пенсионные выплаты будут начисляться, как и раньше. Но если не пройти процедуру идентификации, описанную выше, то лицо лишат пенсии или социальных выплат. Деньги будут накапливаться на счету получателя до тех пор, пока лицо не пройдет верификацию. Только после того всю сумму перечислят на расчетный счет получателя.