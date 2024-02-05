З 31 березня виплату частини пенсій припинять: що потрібно зробити українцям для поновлення виплат

В Україні запровадили зміни в термінах проходження фізичної ідентифікації для українців, що отримують пенсійні та соціальні виплати. Тепер вони повинні підтвердити особу до 31 березня, інакше виплати припиняють.

Навіщо проходити ідентифікацію

В Міністерстві соціальної політики неодноразово пояснювали в чому суть ідентифікації та навіщо її проходити. Суть процедури зводиться до того, щоб верифікувати свої дані та підтвердити, що гроші отримує саме той пенсіонер, що вказаний в документ, а не його родичі чи шахраї.

При цьому ідентифікацію проходять лише українці зі статусом внутрішніх переселенців, які отримали такий статус до 24 лютого 2022 року. Тобто до повномасштабного вторгнення.

Зазначимо, що терміни проходження перевірки вже кілька разів продовжували:

спочатку вони мали пройти ідентифікацію з першого липня до кінця 2023 року;

27 грудня уряд прийняв постанову про продовження терміну ідентифікації ще на три місяці;

в результаті українці мають ще три місяці, тобто до кінця березня для підтвердження особи та права на отримання виплат.

Де пройти ідентифікацію

Пройти ідентифікацію можна в відділенні банку або в Пенсійному фонді України. Однак зважаючи на той факт, що частина українців не може відвідати банк особисто — найчастіше через стан здоров’я, їм пропонують інший варіант проходження ідентифікації — онлайн.

Для цього на веб порталі електронних послуг Пенсійного фонду України можна подати заявку на онлайн верифікацію. Зазначимо, що для цього потрібен кваліфікований електронний підпис. Найлегше його отримати онлайн в додатку Приват24.

До 31 березня 2024 року пенсійні виплати будуть нараховуватися як і раніше. Але якщо не пройти процедуру ідентифікації, що описана вище, то особу позбавлять пенсії чи соціальних виплат. Гроші будуть накопичуватися на рахунку отримувача до тих пір, поки особа не пройде верифікацію. Лише після того всю суму перерахують на розрахунковий рахунок отримувача.