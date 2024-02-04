Землю накроет мощнейшая магнитная буря: из строя будет выходить даже техника

Февраль начнется сразу с мощной магнитной бури, которая продлится с третьего по пятое число. Ее пик придется на 4 февраля и в этот день следует быть очень осторожным. В общем, это явление довольно частое и иногда повторяется даже по несколько раз в месяц изнуряя людей. Все потому, что большинство населения остро реагирует на магнитные бури. У людей появляется ряд неприятных симптомов, напрямую зависящих от уровня мощности бури. Иногда это может привести даже к госпитализации. Что такое магнитная буря? Как оно влияет на наше самочувствие? И кто в самой большой зоне риска? Рассказываем.

Что такое магнитная буря?

Это возмущение геомагнитного поля Земли в результате вспышек на Солнце. Образуется так называемый солнечный ветер, негативно влияющий на геомагнитное поле. Занимается изучением этого явления и предупреждает людей о его приближении. Центр прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США.

Сейчас Землю накрыла магнитная буря такой мощности, что из строя могут выходить разнообразные навигационные приборы, спутниковая связь, радиоэлектроника и т.д. Конечно же, это негативно влияет и на человеческое здоровье и самочувствие.

Кто в самой большой зоне риска?

Врачи и ученые единогласно заявляют, что наибольший риск магнитные бури несут для пожилых людей, имеющих хронические проблемы с сердцем и сосудами. Для людей, страдающих регулярным повышением АД. Также в зоне риска беременны, и просто метеочувствительные люди, у которых голова болит даже на смену погоды.

В период геомагнитного возмущения важно не нагружать организм физически и эмоционально. Любой стресс только усугубит ваше самочувствие. Нужно много отдыхать, гулять по свежему воздуху, пить много воды и вовсе отказаться от алкоголя и большого количества кофеина.