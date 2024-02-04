Землю накриє дуже потужна магнітна буря: з ладу виходитиме навіть техніка

Лютий розпочнеться відразу з потужної магнітної бурі, яка триватиме з третього по п’яте число. ЇЇ пік припаде на 4 лютого і в цей день варто бути дуже обережним. Загалом це явище доволі часте й інколи повторюється навіть по кілька разів на місяць добряче виснажуючи людей. Все тому, що більша частина населення гостро реагує на магнітні бурі. В людей з’являється ряд неприємних симптомів, які напряму залежать від рівня потужності бурі. Інколи це може призвести навіть до госпіталізації. Що таке магнітна буря? Як вона впливає на наше самопочуття? Та хто у найбільшій зоні ризику? Розповідаємо.

Що таке магнітна буря?

Це збурення геомагнітного поля Землі внаслідок спалахів на Сонці. Утворюється так званий сонячний вітер, який негативно впливає на геомагнітне поле. Займається вивченням цього явища та попереджає людей про його наближення Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Наразі Землю накрила магнітна буря такої потужності, що з ладу можуть виходити різноманітні навігаційні прилади, супутниковий зв’язок, радіоелектроніка тощо. Звісно ж, негативно це впливатиме й на людське здоров’я та самопочуття.

Хто у найбільшій зоні ризику?

Лікарі та науковці одноголосно заявляють, що найбільший ризик магнітні бурі несуть для літніх людей, осіб, які мають хронічні проблеми з серцем та судинами. Для людей, які страждають від регулярного підвищення артеріального тиску. Також в зоні ризику вагітні, і просто метеочутливі люди, яких голова болить навіть на зміну погоди.

В період геомагнітного збурення важливо не навантажувати організм фізично та емоційно. Будь-який стрес лише погіршить ваше самопочуття. Потрібно багато відпочивати, гуляти на свіжому повітрі, пити багато води й зовсім відмовитись від алкоголю та великої кількості кофеїну.