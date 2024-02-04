Украинцев заставят оплачивать коммуналку соседа: что происходит?

Украинцам известили новые правила, которые не очень им нравятся. Теперь тем, кто добросовестно платит коммунальные услуги, придется оплачивать еще и частично счета соседей. Речь о счетах за воду, ведь именно с ними не добросовестные граждане чаще всего жульничают. Что подразумевается? Представим многоквартирный дом, куда поставляется вода. Не так давно в каждый такой дом поставили общий счетчик на воду и теперь ежемесячный показатель делят между всеми жителями. Однако иногда люди, имеющие собственный счетчик, видят, что им нужно заплатить гораздо больше, чем на нем указано. Это означает, что кто-то из соседей не имеет счетчика или использует магниты, чтобы уменьшить количество потребленной воды.

За такие махинации будут расплачиваться все жители

“В случае если помещения всех потребителей в здании оснащены узлами распределительного учета питьевой воды, общий объем потребленной в здании воды (кроме объема, затраченного на общедомовые нужды) распределяется между потребителями в соответствии с объемом потребления по показаниям узлов распределительного учета“, — объясняют в КП ” Гортепловоденергия”.

То есть если вы потребили 10 кубометров воды, то, конечно, вы заплатите больше, чем ваши соседи, которые, например, потребили 4 куба. Однако вы можете заплатить еще на несколько кубов больше, если показатель общего счетчика выше. К примеру, вы употребили тех же 10 кубов, а вам приходит платежка на 13 кубов. Это означает, что кто-то из соседей банально ворует воду устанавливая на счетчик магнит, и то, что он наворовал, делят между всеми квартирами.

“Есть счетчики 2010-го, там без проблем устанавливается магнит. В КВ-1,5 2014-го уже есть антимагнитная защита. Там на муфте есть специальное кольцо, которое не дает магниту влиять на показатели“, — отмечают эксперты.

Однако следует понимать, что при обнаружении таких махинаций лицу грозит большой штраф, поэтому лучше не рисковать.