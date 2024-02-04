Українців змусять оплачувати комуналку сусіда: що відбувається?

Українців сповістили про нові правила, які не дуже їм подобаються. Відтепер тим, хто сумлінно сплачує комунальні послуги доведеться оплачувати ще й частково рахунки сусідів. Мова про рахунки за воду, адже саме з ними недобросовісні громадяни найчастіше махлюють. Що мається на увазі? Уявімо багатоквартирний будинок, куди постачається вода. Не так давно в кожен такий будинок поставили загальний лічильник на воду і тепер щомісячний показник ділять між усіма мешканцями. Однак інколи ті люди, які мають власний лічильник бачать, що їм потрібно заплатити набагато більше, ніж на ньому вказано. Це означає, що або хтось із сусідів немає лічильника або ж використовує магніти, щоб зменшити кількість спожитої води.

За такі махінації розплачуватимуться всі мешканці?

“У разі, якщо приміщення всіх споживачів у будівлі оснащені вузлами розподільного обліку питної води, загальний обсяг спожитої у будівлі води (крім обсягу, витраченого на загальнобудинкові потреби) розподіляється між споживачами відповідно до обсягу споживання за показаннями вузлів розподільного обліку“, – пояснюють в КП “Міськтепловоденергія”.

Тобто якщо ви спожили 10 кубометрів води, то звісно ж ви заплатите більше ніж ваші сусіди, які, наприклад, спожили 4 куби. Однак ви можете заплатити ще на кілька кубів більше, якщо показник загального лічильника вищий. Наприклад, ви спожили тих же 10 кубів, а вам приходить платіжка на 13 кубів. Це означає, що хтось із сусідів банально краде воду встановлюючи на лічильник магніт, і те, що він накрав ділять між усіма квартирами.

“Є лічильники 2010-го, там без проблем встановлюється магніт. В КВ-1,5 2014-го вже є антимагнітний захист. Там на муфті є спеціальне кільце, яке не дає магніту впливати на покази”, – зазначають експерти.

Однак слід розуміти, що при виявленні таких махінацій особі загрожує великий штраф, тож краще не ризикувати.