Ціни б’ють всі рекорди: в Україні виник дефіцит популярного овоча

В січні Україні розпочала імпорт картоплі, а вже в лютому вона зросла “безпрецедентно”. Зараз вартість кілограма картоплі вже досягла позначки 18-23 гривні. А це учетверо перевищує показники минулого року. Прогнози експертів не тішать, адже вони переконані, що вартість лише зростатиме. Про це розповіла керівник відділу маркетингу гуртового ринку сільськогосподарської продукції “Шувар” Тетяна Попович.

Деталі

За словами експертів, є кілька причин для такого помітного стрибка цін.

головна причина — зменшення врожаю картоплі в Європі;

сама картопля не відповідає вимогам тривалого зберігання, адже ближче до весни цей овоч починає псуватися;

в 2023 році виникли певні труднощі з вирощуванням картоплі через несприятливі погодні умови.

Остання причина призвела до того, що фермери переглянули свої пріоритети на користь інших овочів.

Тож навесні ціна картоплі стрімко зростатиме. Продукція, яку імпортуватиме Україна, точно не буде дешевшою, ніж зараз.

Що з цінами на інші продукти

Зростання вартості на овочі та фрукти — це сезонне явище. Щорічно фермери, які не мають змоги зберігати овочі тривалий час, намагаються продати врожай ще восени. Ті аграрії, в яких є відповідні сховища, намагаються зберегти врожай до весни, коли його вартість стане максимально високою.

Зараз зазначається значне зростання цін на моркву, буряк, капусту, цибулю та інші сезонні овочі.

Тож якщо ви бажаєте заощадити, то варто купувати запас овочів ще восени, коли ціні мінімальні. Звісно, далеко не всі мають змогу зберігати запаси овочів у квартирі чи навіть приватному будинку, тож доведеться купувати потроху навіть за високими цінами. При цьому чим ближче до весни, тим вищими будуть ціни. Ситуація покращиться лише з появою ранніх врожаїв популярних овочів та зниженням попиту.