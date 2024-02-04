Зміни торкнуться кожного: українців попередили про нововведення, які наберуть чинності через два місяці

В 2024 році громадянам України планують двічі підвищити розмір мінімальної заробітної плати.

Чи покращиться рівень життя українців

Перше підвищення заробітних плат відбулося першого січня цього року. Таким чином, розмір мінімалки зріс на 400 гривень, до 7 100 гривень. Наступне підвищення мінімальної зарплати заплановане на квітень цього року. Зарплати зростуть до 8 000 гривень, тобто це на 900 гривень більше поточної мінімалки та на 1300 гривень більше показників минулого року.

Однак з вказаних сум потрібно сплатити податок:

18% податку на доходи фізичних осіб;

1,5% воєнного збору.

Тож вже з квітня 2024 року робітники отримуватимуть трохи більше ніж шість тисяч гривень (після вирахування податків)

Виходить, що на руки українці отримуватимуть 6 440 гривень замість 4 395,5, які вони отримували у 2023 році (після сплати податків). Це мінімальна сума, яку роботодавці повинні платити українцям що працевлаштовані на повну ставку.

Які ще виплати зростуть

Зростання мінімальної заробітної плати призвело до зростання показника прожиткового мінімуму. Тепер це 2 920 гривень на місяць.

А ще, в березні пройде масштабна індексація пенсійних виплат. Ймовірно, пенсії зростуть на 13%. Але це лише попередні дані від Міністерства соціальної політики.

При цьому індексації підлягає на вся пенсія, а лише її основна частина, тобто без врахування надбавок за вік, стаж та інших. Тож пенсіонерам не варто чекати значного зростання виплат.

Загалом, навряд, чи такі зміни суттєво вплинуть на рівень життя, адже ціни зростають шаленими темпами. Враховуючи інфляцію та той факт, що за час війни ціни на деякі продукти зросли ледь не вдвічі, то ця надбавка ледве досягне купівельної спроможності довоєнних часів. Ситуація покращить лише стабільне економічне зростання країни після перемоги над ворогом, тож залишається сподіватися, що це станеться найближчим часом.