В Нацбанке рассказали, когда отменят мораторий на повышение коммунальных тарифов 

Мораторий на повышение тарифов на газ, теплоснабжение и горячую воду могут отменить только в 2025 году. Это произойдет на фоне отмены военного положения.

Детали

Об этом сообщили в Национальном банке, ссылаясь на “Инфляционный отчет”.

В отчете говорится о сохранении моратория до завершения действия военного положения. Далее будет поэтапное повышение тарифов в соответствии с экономически обоснованным уровнем в течение нескольких лет.

А еще, мораторий на повышение тарифов на отдельные коммунальные услуги повлиял на снижение инфляции в 2023 году до 5,1%.

мировые цены на природный газ оставались значительно выше, чем в Украине;

повышение тарифов до рыночного уровня создало бы положительный эффект на индекс потребительских цен, но не было реализовано из-за моратория.

Отложенная инфляция

В отчете говорится о том, что отсутствие сроков корректировки тарифов, в первую очередь энергетических, это значительный инфляционный риск. Отсрочка решений по приведению тарифов на коммунальные услуги в соответствии с экономически обоснованным уровнем будет накапливать дисбалансы и негативно повлияет на состояние государственных энергокомпаний.

По данным Нацбанка будут усиливаться риски нестабильности на внутреннем рынке энергоресурсов и ухудшаться инвестиционный потенциал сферы.

В НБУ добавляют, что решение будут откладывать на будущее Зато ускоренное повышение стоимости энергоносителей, что устранит дисбаланс в энергетическом секторе.

Мораторий на коммуналку

Напомним, в Украине действует мораторий на повышение тарифов на газ горячую воду и отопление. В то же время это не касается электроэнергии и холодной воды. Отметим, что с 1 июня в Украине выросла стоимость электроэнергии с 1,68 гривны с кВт-ч до 2,64 гривны за кВт-ч.

А с первого июля 2023 года выросли тарифы на холодную воду. Однако после вмешательства высшего руководства страны это решение было отменено Национальной комиссией по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг. В то же время в МВФ отмечают необходимость постепенно увеличивать тарифы на газ и электричество.