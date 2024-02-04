В Нацбанку розповіли, коли скасують мораторій на підвищення комунальних тарифів 

Мораторій на підвищення тарифів на газ, теплопостачання та гарячу воду можуть скасувати лише у 2025 році. Це відбудеться на тлі скасування воєнного стану.

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Про це повідомили в Національному банку, посилаючись на “Інфляційний звіт”.

У звіті йдеться про збереження мораторію до завершення дії воєнного стану. Далі буде поетапне підвищення тарифів відповідно до економічно обґрунтованого рівня протягом кількох років.

А ще, мораторій на підвищення тарифів на окремі комунальні послуги вплинув на зниження інфляції у 2023 році до 5,1%.

світові ціни на природний газ залишалися значно вищими, ніж в Україні;

підвищення тарифів до ринкового рівня створило б позитивний ефект на індекс споживчих цін, але не було реалізоване через мораторій.

Відкладена інфляція

У звіті йдеться про те. що відсутність термінів коригування тарифів, в першу чергу енергетичних, це значний інфляційний ризик. Відтермінування рішень з приведення тарифів на комунальні послуги відповідно до економічно обґрунтованого рівня буде накопичувати дисбаланси та негативно вплине на стан державних енергокомпаній.

За даними Нацбанку будуть посилюватися ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів та погіршуватиметься інвестиційний потенціал сфери.

В НБУ додають, що рішення будуть відкладати на майбутнє Зате прискорене підвищення вартості енергоносіїв, що усуне дисбаланс в енергетичному секторі.

Мораторій на комуналку

Нагадаємо, в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на газ гарячу воду та опалення. Водночас це не стосується електроенергії та холодної води. Зазначимо, що з 1 червня в Україні зросла вартість електроенергії з 1,68 гривні з кВт-год до 2,64 гривні за кВт-год.

А з першого липня 2023 року зросли тарифи на холодну воду. Однак після втручання вищого керівництва країни це рішення було скасоване Національною комісією з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг. Водночас у МВФ наголошують на потребі поступово збільшувати тарифи на газ та електрику.