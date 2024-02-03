Сплошные преимущества: украинцам объяснили, как будет работать электронный реестр призывников в ТЦК

По словам представителей Территориальных центров комплектования. украинцам не стоит волноваться, что их данные попадут к врагу, ведь этот реестр будет закрытым.

Детали

Реестр военнообязанных и призывников, о введении которого Верховная Рада приняла соответствующий законопроект, существенно упростит мобилизационный процесс.

Об этом сообщил заместитель начальника – начальник мобилизационного отделения Территориального центра комплектования и социальной поддержки Дарницкого района в Киеве.

По его словам этот реестр должен объединить все базы, с которыми нужно работать и ускорит процесс уточнения учетных данных.

Военком утверждает, что этот реестр дает множество преимуществ:

в перспективе реестр снизит нагрузку на самих военнообязанных;

украинцы смогут уточнить свои данные или получить услугу в любом территориальном центре комплектования.

Какие данные будут доступны ТЦК и СП

По словам военкома, на сегодня у каждого банка есть реестр клиентов, которые предоставили им паспортные и другие данные, по такому же принципу будет работать реестр военнообязанных.

По данным, то Территориальные центры комплектования будут знать:

паспортные данные;

идентификационный код;

место работы;

количество детей;

образование;

знание иностранных языков;

наличие инвалидности и многие другие данные.

С одной стороны это значительно упростит работу ТЦК и жизнь военнообязанных. К тому же обещают, что доступ к этому реестру будет закрытым. Доступ к нему будут иметь только определенные уполномоченные лица, у которых будут персональные ключи с нужным уровнем защиты и так далее.

При этом эксперты опасаются взлома реестра российскими хакерами или же “слива” информации недобросовестным работником. Утечка информации может стать фатальной для Украины.

Напомним, что 16 января Рада приняла окончательное решение по законопроекту №10062 о создании “Единого электронного реестра военнообязанных, введение сертификата защитника и автоматического получения УБД (удостоверение Участника боевых действий).