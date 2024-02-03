Суцільні переваги: українцям пояснили, як працюватиме електронний реєстр призовників в ТЦК

За словами представників Територіальних центрів комплектування. українцям не варто хвилюватися, що їх дані потраплять до ворога, адже цей реєстр буде закритим.

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Реєстр військовозобов’язаних та призовників, про запровадження якого Верховна Рада ухвалила відповідний законопроєкт, суттєво спростить мобілізаційний процес.

Про це повідомив заступник начальника — начальник мобілізаційного відділення Територіального центру комплектування та соціальної підтримки Дарницького району в Києві.

За його словами цей реєстр має об’єднати всі бази, з якими потрібно працювати та прискорить процес уточнення облікових даних.

Воєнком стверджує, що цей реєстр дає безліч переваг:

в перспективі реєстр знизить навантаження на самих військовозобов’язаних;

українці зможуть уточнити свої дані або отримати послугу в будь-якому територіальному центрі комплектування.

Які дані будуть доступні ТЦК та СП

За словами воєнкома, на сьогодні в кожного банку є реєстр клієнтів, які надали їм паспортні та інші дані, за таким же принципом працюватиме реєстр військовозобов’язаних.

Щодо даних, то Територіальні центри комплектування будуть знати:

паспортні дані;

ідентифікаційний код;

місце роботи;

кількість дітей;

освіту;

знання іноземних мов;

наявність інвалідності та багато інших даних.

З одного боку це значно спростить роботу ТЦК та життя військовозобов’язаних. До того ж обіцяють, що доступ до цього реєстру буде закритим. Доступ до нього матимуть лише певні уповноважені особи, у яких будуть персональні ключі з потрібним рівнем захисту і так далі.

При цьому експерти побоюються зламу реєстру російськими хакерами або ж “зливу” інформації недобросовісним працівником. Витік інформації може стати фатальним для України.

Нагадаємо, що 16 січня Рада прийняла остаточне рішення щодо законопроекту №10062 про створення “Єдиного електронного реєстру військовозобов’язаних, запровадження сертифіката захисника та автоматичного отримання УБД (посвідчення Учасника бойових дій).