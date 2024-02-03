Изменения коснутся каждого: украинцев предупредили о нововведениях, которые вступят в силу через два месяца

В 2024 году гражданам Украины планируют дважды повысить размер минимальной заработной платы.

Улучшится ли уровень жизни украинцев

Первое повышение заработных плат произошло первого января этого года. Таким образом, размер минималки вырос на 400 гривен, до 7 100 гривен. Следующее повышение минимальной зарплаты запланировано на апрель этого года. Зарплаты вырастут до 8 000 гривен, то есть это на 900 гривен больше текущей минималки и на 1300 гривен больше показателей прошлого года.

Однако из указанных сумм нужно уплатить налог:

18% налога на доходы физических лиц;

1,5% военного сбора.

Поэтому уже с апреля 2024 года рабочие будут получать чуть больше шести тысяч гривен (после вычета налогов)

Получается, что на руки украинцы будут получать 6 440 гривен вместо 4 395,5, которые они получали в 2023 году (после уплаты налогов). Это минимальная сумма, которую работодатели должны платить украинцам, что трудоустроены на полную ставку.

Какие еще выплаты вырастут

Рост минимальной заработной платы привел к росту показателя прожиточного минимума. Теперь это 2 920 гривен в месяц.

А еще, в марте пройдет масштабная индексация пенсионных выплат. Вероятно, пенсии вырастут на 13%. Но это лишь предварительные данные от Министерства социальной политики.

При этом индексации подлежит на вся пенсия, а лишь ее основная часть, то есть без учета надбавок за возраст, стаж и других. Поэтому пенсионерам не стоит ждать значительного роста выплат.

В общем, вряд ли такие изменения существенно повлияют на уровень жизни, ведь цены растут бешеными темпами. Учитывая инфляцию и тот факт, что за время войны цены на некоторые продукты выросли чуть ли не вдвое, то эта надбавка едва достигнет покупательной способности довоенных времен. Ситуация может улучшиться только после победы над врагом, остается надеяться, что это произойдет в ближайшее время.