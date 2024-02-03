У Міноборони назвали плюси кабінету призовника для українців

В Міністерстві оборони переконані, що електронний кабінет призовника дозволить суттєво спростити систему відбору до війська.

Деталі

Начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України Ілларіон Павлюк розповів про переваги електронного кабінету в ефірі телемарафону “Єдині новини”.

За словами Павлюка, поява електронного кабінету — дуже зручний спосіб для всіх. Тут слід розуміти, що якщо вдалося добитися ситуації, коли оновлення даних масове, тому що це можна зробити дистанційно, то буде значно легше організувати систему, коли людина, наприклад, з освітою механіка-водія буде виконувати відповідні задачі у війську.

За словами Павлюка, електронний кабінет призовника дозволить зменшити кількість помилок щодо призову людей, які не підлягають мобілізації.

Тож загалом цей процес стане більш якісним та зручнішим. Війна триває майже два роки, тож обов’язок держави зробити все можливе, щоб процес доєднання до війська став швидшим та прозорішим.

Що відомо про законопроєкт про мобілізацію

Нагадаємо, що наприкінці грудня президент Зеленський на пресконференції за підсумками року заявив, що Генштаб вимагає мобілізувати 450-500 тисяч українців.

25 грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня 2024 року на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики. При цьому до Ради подали ще чотири альтернативні законопроєкти про мобілізацію.

11 січня законопроєкт повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

30 січня Кабінет Міністрів України зареєстрував у Верховній Раді України проєкт закону №10449 про зміни щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку.

При цьому в законопроєкт все ще є безліч пунктів, які порушують конституційні права громадян, тож навряд чи його підтримають. Навіть нардепи погоджуються з тим, що прийняття закону не буде швидким.