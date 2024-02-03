В Минобороны назвали плюсы кабинета призывника для украинцев

В Министерстве обороны убеждены, что электронный кабинет призывника позволит существенно упростить систему отбора в армию.

Детали

Начальник управления прессы и информации Министерства обороны Украины Илларион Павлюк рассказал о преимуществах электронного кабинета в эфире телемарафона “Единые новости”.

По словам Павлюка, появление электронного кабинета – очень удобный способ для всех. Здесь следует понимать, что если удалось добиться ситуации, когда обновление данных массовое, потому что это можно сделать дистанционно, то будет значительно легче организовать систему, когда человек, например, с образованием механика-водителя будет выполнять соответствующие задачи в армии.

По словам Павлюка, электронный кабинет призывника позволит уменьшить количество ошибок по призыву людей, которые не подлежат мобилизации.

Поэтому в целом этот процесс станет более качественным и удобным. Война длится почти два года, поэтому обязанность государства сделать все возможное, чтобы процесс присоединения к армии стал быстрее и прозрачнее.

Что известно о законопроекте о мобилизации

Напомним, что в конце декабря президент Зеленский на пресс-конференции по итогам года заявил, что Генштаб требует мобилизовать 450-500 тысяч украинцев.

25 декабря Кабмин внес в Раду законопроект о совершенствовании процедуры мобилизации.

8 января 2024 года на заседании Комитет Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики признал правительственный законопроект о мобилизации содержащим коррупционные риски. При этом в Раду подали еще четыре альтернативных законопроекта о мобилизации.

11 января законопроект вернули правительству на доработку без рассмотрения в парламенте.

30 января Кабинет Министров Украины зарегистрировал в Верховной Раде Украины проект закона №10449 об изменениях относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета.

При этом в законопроекте все еще есть множество пунктов, которые нарушают конституционные права граждан, поэтому вряд ли его поддержат. Даже нардепы соглашаются с тем, что принятие закона не будет быстрым.