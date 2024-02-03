Дия и Vodafone запускают новую возможность для украинцев: что позволят делать

Украинцы могут заказать eSIM или физическую SIM-карту Vodafone. Таким образом можно подключить новый номер на контракт.

Об этом сообщили в самой Дии.

Детали

Украинцам разрешат заказать сим-карту Водафон в Дии. Там отметили:

eSIM пришлют на электронную почту заказчика;

физическую SIM-карту можно будет получить в почтовом отделении или почтомате.

Сервис для тех, кто хочет стать абонентом Vodafone и оформить контрактное подключение. А также для абонентов, желающих получить еще один номер то оформить контрактное подключение на него.

Как заказать карту Vodafone в Дия

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в приложение My Vodafone. Далее действуйте по следующей инструкции:

выберите “Стать новым клиентом Vodafone”;

выбрать формат карты – физическая SIM-карта или eSIM;

выбрать тарифный план и номер;

отправить копию ID-карты через Дию;

указать контакты для связи;

подписать договор.

Что предлагают конкуренты

Мы сравнили, что предлагают Lifecell, Vodafone и Киевстар в рамках своих минимальных тарифов. В результате выяснилось следующее:

самый дешевый тариф у Lifecell, он обойдется в 160 гривен на четыре недели. Это на 5 и 15 гривен дешевле, чем в Vodafone и Киевстар соответственно.

Больше всего интернета предлагают в Vodafone – 20 Гб. Это на 5 Гб больше, чем в Киевстаре и на 12, чем в Лайфсел.

Относительно звонков, то явное преимущество у Киевстар. Он предлагает безлимит на звонки в сети и 150 минут на звонки на другие номера – мобильные и стационарные. При этом у конкурентов тоже неплохие предложения:

Водафон предлагает безлимит в сети и 800 минут по Украине;

Лайфсел предоставляет 300 минут на все мобильные номера по Украине и полный безлимит в сети.

В общем все предложения достаточно выгодные, поэтому абонентам есть из чего выбрать. А еще Водафон и Лайфсел предлагают фиксированный тариф на шесть месяцев и до конца года соответственно.