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Дия и Vodafone запускают новую возможность для украинцев: что позволят делать

03.02.2024

Украинцы могут заказать eSIM или физическую SIM-карту Vodafone. Таким образом можно подключить новый номер на контракт. 

Об этом сообщили в самой Дии. 

Детали

Украинцам разрешат заказать сим-карту Водафон в Дии. Там отметили:

  • eSIM пришлют на электронную почту заказчика;
  • физическую SIM-карту можно будет получить в почтовом отделении или почтомате. 

Сервис для тех, кто хочет стать абонентом Vodafone и оформить контрактное подключение. А также для абонентов, желающих получить еще один номер то оформить контрактное подключение на него. 

Как заказать карту Vodafone в Дия

Чтобы воспользоваться услугой, нужно зайти в приложение My Vodafone. Далее действуйте по следующей инструкции:

  • выберите “Стать новым клиентом Vodafone”;
  • выбрать формат карты – физическая SIM-карта или eSIM;
  • выбрать тарифный план и номер;
  • отправить копию ID-карты через Дию;
  • указать контакты для связи;
  • подписать договор. 

Что предлагают конкуренты

Мы сравнили, что предлагают Lifecell, Vodafone и Киевстар в рамках своих минимальных тарифов. В результате выяснилось следующее:

  • самый дешевый тариф у Lifecell, он обойдется в 160 гривен на четыре недели. Это на 5 и 15 гривен дешевле, чем в Vodafone и Киевстар соответственно.

Больше всего интернета предлагают в Vodafone – 20 Гб. Это на 5 Гб больше, чем в Киевстаре и на 12, чем в Лайфсел. 

Относительно звонков, то явное преимущество у Киевстар. Он предлагает безлимит на звонки в сети и 150 минут на звонки на другие номера – мобильные и стационарные. При этом у конкурентов тоже неплохие предложения:

  • Водафон предлагает безлимит в сети и 800 минут по Украине;
  • Лайфсел предоставляет 300 минут на все мобильные номера по Украине и полный безлимит в сети.

В общем все предложения достаточно выгодные, поэтому абонентам есть из чего выбрать. А еще Водафон и Лайфсел предлагают фиксированный тариф на шесть месяцев и до конца года соответственно.

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03.02.2024
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