Vodafone

Дія та Vodafone запускають нову можливість для українців: що дозволять робити

03.02.2024

Українці можуть замовити eSIM або фізичну SIM-картку Vodafone. Таким чином можна підключити новий номер на контракт. 

Про це повідомили в самій Дії. 

Деталі

Українцям дозволять замовити сім-картку Водафон в Дії. Там зазначили:

  • eSIM надішлють на електронну пошту замовника;
  • фізичну SIM-картку можна буде отримати в поштовому відділенні або поштоматі. 

Сервіс для тих, хто хоче стати абонентом Vodafone та оформити контрактне підключення. А також для абонентів, які бажають отримати ще один номер те оформити контрактне підключення на нього. 

Як замовити картку Vodafone в Дія

Щоб скористатися послугою, потрібно зайти в додаток My Vodafone. Далі дійте за наступною інструкцією.:

  • оберіть “Стати новим клієнтом Vodafone”;
  • обрати формат картки — фізична SIM-карта або eSIM;
  • обрати тарифний план та номер;
  • відправити копію ID-картки через Дію;
  • вказати контакти для зв’язку;
  • підписати договір. 

Що пропонують конкуренти

Ми порівняли, що пропонують Lifecell, Vodafone та Київстар в рамках своїх мінімальних тарифів. В результаті з’ясувалося наступне:

  • найдешевший тариф в Lifecell, він обійдеться в 160 гривень на чотири тижні. Це на 5 та 15 гривень дешевше, ніж в Vodafone та Київстар відповідно.

Найбільше інтернету пропонують в Vodafone — 20 Гб. Це на 5 Гб більше, ніж в Київстарі та на 12, ніж в Лайфсел. 

Щодо дзвінків, то явна перевага в Київстар. Він пропонує безліміт на дзвінки в мережі та 150 хвилин на дзвінки на інші номери — мобільні та стаціонарні. При цьому у конкурентів теж непогані пропозиції:

  • Водафон пропонує безліміт в мережі та 800 хвилин по Україні;
  • Лайфсел надає 300 хвилин на всі мобільні номери по Україні та повний безліміт в мережі.

Загалом всі пропозиції досить вигідні, тож абоненти мають з чого обрати. А ще Водафон та Лайфсел пропонують фіксований тариф на шість місяців та до кінця року відповідно. 

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03.02.2024
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