Дія та Vodafone запускають нову можливість для українців: що дозволять робити

Українці можуть замовити eSIM або фізичну SIM-картку Vodafone. Таким чином можна підключити новий номер на контракт.

Про це повідомили в самій Дії.

Деталі

Українцям дозволять замовити сім-картку Водафон в Дії. Там зазначили:

eSIM надішлють на електронну пошту замовника;

фізичну SIM-картку можна буде отримати в поштовому відділенні або поштоматі.

Сервіс для тих, хто хоче стати абонентом Vodafone та оформити контрактне підключення. А також для абонентів, які бажають отримати ще один номер те оформити контрактне підключення на нього.

Як замовити картку Vodafone в Дія

Щоб скористатися послугою, потрібно зайти в додаток My Vodafone. Далі дійте за наступною інструкцією.:

оберіть “Стати новим клієнтом Vodafone”;

обрати формат картки — фізична SIM-карта або eSIM;

обрати тарифний план та номер;

відправити копію ID-картки через Дію;

вказати контакти для зв’язку;

підписати договір.

Що пропонують конкуренти

Ми порівняли, що пропонують Lifecell, Vodafone та Київстар в рамках своїх мінімальних тарифів. В результаті з’ясувалося наступне:

найдешевший тариф в Lifecell, він обійдеться в 160 гривень на чотири тижні. Це на 5 та 15 гривень дешевше, ніж в Vodafone та Київстар відповідно.

Найбільше інтернету пропонують в Vodafone — 20 Гб. Це на 5 Гб більше, ніж в Київстарі та на 12, ніж в Лайфсел.

Щодо дзвінків, то явна перевага в Київстар. Він пропонує безліміт на дзвінки в мережі та 150 хвилин на дзвінки на інші номери — мобільні та стаціонарні. При цьому у конкурентів теж непогані пропозиції:

Водафон пропонує безліміт в мережі та 800 хвилин по Україні;

Лайфсел надає 300 хвилин на всі мобільні номери по Україні та повний безліміт в мережі.

Загалом всі пропозиції досить вигідні, тож абоненти мають з чого обрати. А ще Водафон та Лайфсел пропонують фіксований тариф на шість місяців та до кінця року відповідно.