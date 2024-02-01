Касается клиентов Ощадбанка с Viber: это нужно знать

Ощадбанк — один из крупнейших банков в Украине и он обслуживает львиную долю населения. Преимущественно именно здесь обслуживаются пенсионеры и разные льготные категории населения, получающие через Ощад социальные выплаты. Чтобы удержать существующих клиентов и привлечь новых банк регулярно придумывает, как улучшить собственный сервис. И вот на днях глава правления Ощадбанка Сергей Наумов рассказал об инновационной функции, которую учреждение начало предлагать своим клиентам. Такого нет ни в одном другом учреждении.

Теперь клиенты могут звонить по телефону в Ощадбанк через Viber

Новая опция состоит в том, что позвонить на горячую линию или консультантам Ощадбанка теперь можно и через Вайбер. Подобного не предлагают ни в одном другом украинском банке.

Кому это может быть полезно? В первую очередь людям, которые находятся на временно оккупированных территориях, где нет украинской мобильной связи. Это же касается и украинцев, находящихся за границей. Неоднократно они сталкивались с проблемой, когда банки требовали пройти верификацию по звонку, однако люди не могли до них дозвониться, потому что банально находятся в другой стране или в оккупации. Нередко это приводило к блокированию счета.

«Этот эксклюзивный сервис значительно упростит общение с банком для многих наших клиентов. Особенно он пригодится тем, кто находится на временно оккупированных территориях или за рубежом», — подчеркнул Сергей Наумов.

Вот, какими способами можно совершать эти звонки:

Через аккаунт Ощадбанка в Вайбере, куда поступает информация о движении средств на счете. В сервисе звонков Вайбер необходимо нажать комбинацию *333. В разделе “Обратная связь” непосредственно на портале Ощадбанка.

Также не забывайте, что для связи нужно установить Viber, и он должен быть зарегистрирован на номере украинского оператора.