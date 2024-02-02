В Україні зростуть тарифи на воду: скільки будемо платити вже в квітні

Головна причина підвищення тарифів — зростання витрат на електроенергію.

Національна комісія, відповідальна за державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, погодила двоетапні зміни тарифів на водопостачання та водовідведення для кількох водоканалів. Рішення буде прийняте на засіданні 30 січня та направлено на обговорення.

Деталі

Очільник НКРЕКП Костянтин Ущаповський підкреслив, що фінальне рішення за по зміні тарифів поки не прийнято і вимагає детального обговорення.

Гуртові тарифи на водопостачання (за 1 кубометр без ПДВ) складають:

Львівводоканал:

8,11 гривень з 1 квітня;

9,02 гривень з 1 липня.

Івано-Франківськводоекотехпром:

8,11 гривень з 1 квітня;

9,02 гривень з 1 липня.

Чернівціводоканал:

9,06 з 1 квітня;

10,6 з 1 липня.

Дрогобичводоканал:

12,95 з 1 квітня;

15,64 гривні з 1 липня.

Гуртовий тариф на водовідведення (за один кубометр без ПДВ) складе:

Львівводоканал:

264 гривні з 1 квітня;

2,74 гривні з липня

Тернопільводоканал:

11.57 гривень;

13,19 гривень з 1 липня.

Івано-Франківськводоекотехпром:

3,71 гривні з 1 квітня;

4,35 гривень з 1 липня.

Дрогобичводоканал:

3,64 гривні з 1 квітня;

4,75 гривні з 1 липня.

Головною причиною перегляду тарифів називають зростання витрат на електроенергію, оплату праці, амортизації та інших факторів.

Що буде з тарифами на газ та електроенергію

А тим часом українців попереджають про зростання тарифів на електроенергію. Мова йде про те, що вартість електрики може сягнути шести гривень за кВт-год. Тарифи переглянути після завершення опалювального сезону.

Зазначимо. що на Хмельницькій АЕС Енергоатом планує звести додаткові блоки для забезпечення України електроенергією в умовах втрати потужності через війну.

Щодо вартості газу, то на початку повномасштабного вторгнення в уряді заявляли, що вартість тепла та газу підвищувати не будуть. Однак обіцянку можуть порушити, якщо це буде необхідним.

При цьому газові сховища в Україні заповнені достатньо для проходження опалювального сезону. Це можливо зокрема, і через розвиток власного видобутку газу.