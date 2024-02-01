Стосується клієнтів Ощадбанку з Viber: це потрібно знати

Ощадбанк — один з найбільших банків в Україні й він обслуговує левову частку населення. Переважно саме тут обслуговуються пенсіонери та різноманітні пільгові категорії населення, що отримують через Ощад соціальні виплати. Щоб втримати наявних клієнтів та залучити нових, банк регулярно придумує, як покращити власний сервіс. І от днями голова правління Ощадбанку Сергій Наумов розповів про інноваційну функцію, яку установа почала пропонувати своїм клієнтам. Такого немає у жодній іншій установі.

Тепер клієнти можуть телефонувати в Ощадбанк через Viber

Нова опція полягає в тому, що зателефонувати на гарячу лінію чи до консультантів Ощадбанку тепер можна й через Вайбер. Подібного не пропонують в жодному іншому українському банку.

Кому це може бути корисно? В першу чергу людям, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, де немає українського мобільного зв’язку. Це ж стосується й українців, які перебувають закордоном. Неодноразово такі стикалися з проблемою, коли банки вимагали пройти верифікацію через дзвінок, однак люди не могли до них додзвонитись, тому що банально перебувають в іншій країні чи в окупації. Нерідко це призводило до блокування рахунку.

«Цей ексклюзивний сервіс значно спростить спілкування із банком для багатьох наших клієнтів. Особливо він стане у нагоді тим, хто знаходиться на тимчасово окупованих територіях або за кордоном», — наголосив Сергій Наумов.

Ось, якими способами можна здійснювати ці дзвінки:

Через акаунт Ощадбанка в Вайбері, куди поступає інформація про рух коштів на рахунку. В сервісі дзвінків Вайбер потрібно натиснути комбінацію *333. В розділі “Зворотний зв’язок” безпосередньо на порталі Ощадбанку.

Також не забувайте, що для зв’язку потрібно встановити Viber і він повинен бути зареєстрованим на номер українського оператора.