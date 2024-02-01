Уже известна цена за газ в феврале: изменится ли стоимость одного кубометра?

Несмотря на то, что действует Мораторий, запрещающий повышать тарифы на газ, но украинцы все равно с опаской ждут каждый новый месяц. Все потому, что в Правительстве уже неоднократно заявляли, мол, цена, которую платит население — слишком низкая. Напомним, что украинцы платят в среднем 8 гривен за куб (клиенты “Нафтогаза”). В среднем по Украине стоимость газа у других поставщиков варьируется от 7 до 10 гривен. Что касается рыночной цены, то она уже почти достигла 20 гривен. Однако в феврале все могут выдохнуть. Тарифы остаются постоянными.

Тарифы не изменятся до конца отопительного сезона

В Нафтогазе и других газораспределительных компаниях заявили, что тарифы не будут менять как минимум до конца отопительного сезона. То есть, до апреля включительно, украинцы будут платить за газ так, как платили до этого. И даже летом, вероятно, цена газа не изменится. Как отмечают эксперты, подорожать отопление может уже в 2025 году, ведь тогда планируют отменить Мораторий. Вот тогда поднятия тарифов точно не избежать. Однако и здесь украинцев успокаивают. Говорят, любое подорожание коммунальных услуг будет постепенным, и, конечно, будет покрываться субсидией, если домохозяйство на нее претендует.

Изменилась только стоимость доставки газа

А вот что изменилось – это стоимость транспортировки газа. Дело в том, что этот тариф рассчитывается на основе того, сколько газа было потреблено в течение прошлого года. То есть, если вы в 2023 году потребили больше газа чем в 2022, то в 2024 году тариф на доставку будет выше прошлогоднего тарифа, или все наоборот.

Также украинцам добавят еще одну платежку. Теперь нужно будет раз в год оплачивать тариф на обслуживание внутридомовых систем. Этот тариф будут рассчитывать для каждой квартиры отдельно, учитывая количество квартир в доме и общее состояние системы.