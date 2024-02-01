Вже відома ціна за газ в лютому: чи зміниться вартість одного кубометра?

02Попри те, що наразі діє Мораторій, який забороняє підвищувати тарифи на газ, та українці все одно з осторогою чекають на кожен новий місяць. Все через те, що в Уряді вже неодноразово заявляли, мовляв, та ціна, яку платить населення — занадто низька. Нагадаємо, що українці платять в середньому 8 гривень за куб (клієнти Нафтогазу). В середньому ж по Україні вартість газу в інших постачальників варіюється від 7 до 10 гривень. Щодо ринкової ціни, то вона вже майже дійшла до 20 гривень. Однак, в лютому всі можуть видихнути. Тарифи залишаються незмінними.

Тарифи не зміняться до кінця опалювального сезону

В Нафтогазі та інших газорозподільних компаніях заявили, що тарифи не будуть змінювати, як мінімум до кінця опалювального сезону. Тобто до квітня включно, українці платитимуть за газ так, як платили до цього. Й навіть влітку ймовірно ціна газу не зміниться. Як зазначають експерти, подорожчати опалення може вже у 2025 році, адже саме тоді планують скасувати Мораторій. От тоді, підняття тарифів точно не уникнути. Однак й тут українців заспокоюють. Кажуть, будь-яке подорожчання комунальних послуг буде поступовим, і звісно ж покриватиметься субсидією, якщо домогосподарство на неї претендує.

Змінилася лише вартість доставки газу

А от що змінилося — це вартість транспортування газу. Річ в тім, що цей тариф розраховується на основі того, скільки газу було спожито протягом минулого року. Тобто, якщо ви у 2023 році спожили більше газу ніж у 2022, то у 2024 році тариф на доставку буде вищим від тогорічного тарифу, або ж все навпаки.

Також, українцям додадуть ще одну платіжку. Тепер потрібно буде раз в рік оплачувати тариф на обслуговування внутрішньо домових систем. Цей тариф будуть розраховувати для кожної квартири окремо враховуючи кількість квартир в будинку, та загальний стан системи.