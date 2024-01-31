Электронные повестки в действии: когда они считаются врученными

Вокруг нового закона о мобилизации уже больше месяца бушуют настоящие страсти. Та первоначальная версия, которую предлагало Правительство, была жестко раскритикована населением. Закон решили доработать и вот буквально на днях представили его обновленную версию. Все выглядит получше. В частности, есть пункты о том, что инвалиды со всеми группами не пригодны к службе. Также, отсрочку от службы и дальше имеют многодетные, а еще студенты, получающие первое образование, или второе, но выше предыдущего. Однако не обошлось и без спорных моментов, которые в Правительстве называют “удобными” для населения.

Речь об электронных повестках

Согласно новому законопроекту, если его примут, повестки о призыве явиться в ТЦК будут приходить гражданам в их электронные кабинеты. При этом есть один важный нюанс — повестку сочтут врученной, даже если лицо ее не видело. А значит, если вы действительно ее не видели и не явились в указанное время в ТЦК, то можете получить статус уклоняющегося. Ну а это в свою очередь влечет целый ряд проблем.

В документе говорится, что регистрация кабинета призывника будет обязательным пунктом для каждого гражданина в рамках мобилизации и мобилизационной подготовки.

Повестку могут направлять прямо в электронный кабинет. Обычно в ней будет содержаться информация о том, что человеку нужно прийти и обновить личные данные. Тот день, в который будет отправлена повестка, будет отмечен в ТЦК, как таковой, когда гражданин ее получил. Если повестку отправят после 17:00, то ТЦК будут отмечать следующий рабочий день.

Когда можно не появляться в ТЦК?

Если вы получили повестку, то есть лишь несколько уважительных причин, позволяющих вам не явиться в ТЦК в указанное в ней время:

События стихийного бедствия, ракетные обстрелы и другие подобные веские обстоятельства, которые не позволили прийти в указанное время. Смерть близких родственников. Серьезная болезнь и госпитализация.

В таких случаях лицу ничего не будет за то, что оно не пришло в ТЦК, однако туда все равно нужно будет явиться просто уже в другой день.