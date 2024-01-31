Електронні повістки в дії: коли вони вважаються врученими

Навколо нового закону про мобілізацію вже більше місяця вирують справжні пристрасті. Та первинна версія, яку пропонував Уряд була жорстко розкритикована населенням. Закон вирішили доопрацювати і ось, буквально днями представили його оновлену версію. Все виглядає трохи краще. Зокрема, є пункти про те, що інваліди з усіма групами не є придатними до служби. Також, відстрочку від служби й надалі мають багатодітні, а ще студенти, які здобувають першу освіту, або другу, але вищу за попередню. Однак не обійшлося й без суперечливих моментів, які в Уряді називають “зручними” для населення.

Мова про електронні повістки

Згідно з новим законопроєктом, якщо його таки приймуть, повістки про заклик з’явитися до ТЦК приходитимуть громадянам у їхні електронні кабінети. При цьому є один важливий нюанс — повістку вважатимуть врученою, навіть якщо особа її не бачила. А отже, якщо ви дійсно її не бачили й не з’явилися у зазначений час в ТЦК, то можете отримати статус ухилянта. Ну а це своєю чергою тягне за собою цілку низку проблем.

У документі зазначено, що реєстрація кабінету призовника буде обов’язковим пунктом для кожного громадянина в рамках мобілізації та мобілізаційної підготовки.

Повістку можуть направляти прямо в електронний кабінет. Зазвичай в ній міститиметься інформація про те, що особі потрібно прийти й оновити особисті дані. Той день в який буде відправлена повістка, буде відмічений у ТЦК, як такий коли громадянин її отримав. Якщо ж повістку відправлять після 17:00, то ТЦК позначатимуть наступний робочий день.

Коли можна не з’являтися у ТЦК?

Якщо ви отримали повістку, то є лише кілька поважних причин, які дозволяють вам не з’явитися в ТЦК у зазначений в ній час:

Події стихійного лиха, ракетні обстріли, та інші схожі вагомі обставини, які не дозволили прийти в зазначений час. Смерть близьких родичів. Серйозна хвороба та госпіталізація.

В таких випадках особі нічого не буде за те, що вона не прийшла в ТЦК, однак туди все одно потрібно буде з’явитися просто вже в інший день.