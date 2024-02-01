В ЗСУ розповіли куди потрапить більшість чоловіків, яких мобілізують у лютому

На сьогодні в армії найбільше потрібні молоді чоловіки для служби в піхоті.

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В Україні триває загальна мобілізація, під час якої на службу можуть призивати військовозобов’язаних чоловіків. Будь-кого можуть мобілізувати, якщо у громадянина немає відстрочки і він визнаний придатним для служби. Зазначимо, що обов’язкової мобілізації жінок на сьогодні немає.

Начальник служби зі зв’язку з громадськістю Командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьор розповів, кого будуть мобілізовувати вже в лютому та куди відправлятимуть на службу.

Зазначимо, що на сьогодні в Україні діють звичайні правила мобілізації. Так буде доти, доки Верховна Рада України не підтримає новий законопроєкт. Депутати анонсували, що документ зареєстровано в парламенті і розглянуть його в першому читанні на початку лютого.

Порядок мобілізації в Україні

За словами Фітьо, мобілізація йде за планом. Призивати жінок не будуть і поки не планують. Призивають чоловіків на службу, якщо у них немає відстрочки, а військово-лікарська комісія визнала чоловіка придатним або обмежено придатним.

Мобілізацію проводять Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки.

Керівники центрів надають повноваження певним особам повідомляти чоловіків про необхідність прибути у військкомат (керівники на роботів, домовласники, керівники ОСББ, представники місцевого самоврядування).

Це відбувається шляхом вручення повістки, від неї не можна відмовитися або оскаржити в суді.

Відносно громадян України, які отримали повістки та добровільно прийшли до ТЦК, то їхні дані звіряють, перевіряють наявність відстрочки та придатність до служби в лавах Збройних сил України.

Якщо особу визначають придатною, то її відправляти в навчальний центр. Там мобілізований пройде навчання, воно триває від одного місяця. Далі чоловіків направляють у відповідні військові частини. При цьому українців закликають не чекати повістки, а йти в Територіальні центри комплектування самостійно або шукати відповідні вакансії, адже так можна обрати місце проходження служби.