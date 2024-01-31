Астролог Глоба прогнозирует начало новой жизни двум знакам Зодиака: уже в феврале

Начало нового месяца всегда влечет обновление гороскопов, ведь положения звезд и Планет изменяются и несут изменения в жизнь отдельных представителей зодиакального круга. На этот раз речь идет о прогнозе на февраль, который составила астрологиня Тамара Глоба. Она утверждает, что большинству знаков не следует ожидать чего-нибудь чрезвычайного. А вот двоим наоборот сильно повезло. Для них в феврале не будет ничего невозможного, да и вообще, если обобщить, то можно сказать, что у них начнется новая жизнь.

Речь о Львах и Водолеях

Львы

Они станут настоящими звездами этого месяца. Все, как Львы любят – слава, признание, покоренные вершины, много наград и других бонусов. Удача точно обернется к вам правильной стороной. Будет удаваться все за что бы вы ни взялись. А еще вам будут поступать интересные предложения, которые в перспективе могут изменить вашу жизнь. Например, вам может представиться возможность сменить работу или сферу деятельности. Вам могут предложить переезд в другую страну, или хотя бы город, или просто изменить жилье, которое вас давно уже не устраивает. Изменения возможны и в личной жизни. У одиноких Львов есть большие шансы провести День Влюбленных в интересной компании. Те, кто уже в отношениях наконец-то смогут договориться между собой, и зажить в гармонии. Не исключено, что некоторые Львы отважатся на развод, но это решение принесет им только облегчение.

Водолеи

Водолеи будут пожинать успех на финансовом поле. В феврале многим Водолеям удастся придумать, как можно получать деньги за собственные хобби. Кое-кто сможет начать монетизировать собственные таланты. Дополнительные источники доходов будут появляться регулярно и это будет давать вам море энергии для того, чтобы работать и двигаться еще дальше.

Вы наконец-то сможете купить себе то о чем давно мечтали, или по крайней мере сделать хорошие сбережения на эту же покупку. Во всех других областях жизни, кардинальных изменений не ожидается. Все будет стабильно и хорошо.