Банки блокируют счета клиентов, осуществляющих обмен валюты: что происходит?

В Украине очень участились блокировки банковских счетов. Причем финансовый мониторинг давно вышел за рамки прописанных правил, согласно которым счет, например, заблокируют после перевода суммы на более чем 400 000 гривен. На практике все совсем иначе и блокируют за множество ситуаций и операций. К примеру, сейчас на сайте Минфина появилась жалоба от клиента банка Сенс, где он пожаловался, что банк заблокировал его счет, после того, как тот обменял доллары на гривны.

Ситуация немного нестандартная

Оказывается, что мужчина осуществлял обмен не традиционным способом, а из-за специального криптобота. Сегодня любые операции, где как-то фигурирует криптовалюта, почти сразу приводят к блокированию счетов.

“Заблокировали счет. Звоню в поддержку, говорят “запрос от киберполиции” ID231205000094 якобы на мошеннические действия за платеж в 3017.7 грн. Обменивался в CryptoBot по личной карточке. Отдал человеку доллары, получил гривны. Никакого общения между нами не происходило, никаких услуг я ему не предлагал, обмануть там не получится», – написал клиент банку на сайте Минфина.

После этого обращения банк провел дополнительную проверку и разблокировал счет не обнаружив в действиях клиента ничего незаконного.

“Действительно, со стороны киберполиции к вам нет никаких претензий, что также дополнительно было подтверждено службой безопасности нашего банка. Поэтому ваша учетная запись была разблокирована, и вы снова можете воспользоваться услугами и продуктами нашего банка”, — написали представители банка Сенс.

За что еще могут заблокировать счет?

Финансовые аналитики отмечают, что сегодня счета блокируют гораздо активнее, потому что если банки некачественно проводят финансовый мониторинг и пропускают какие-то подозрительные операции, то сразу же получают штрафы. Соответственно проверки ужесточились, а заблокировать вас могут даже при снятии наличных в регионе, где ваша геолокация обычно не высвечивается. Также заблокировать могут за покупки в интернете на большие суммы в ночное время и многое другое.