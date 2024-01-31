Насувається різке потепління: названо регіони, де весна почнеться вже у лютому

Зима цьогоріч видалася доволі сніжною та морозяною. І традиційно всі очікують, що пік похолодання та завірюх припаде на лютий. Принаймні така тенденція спостерігалася в Україні протягом останніх кількох років. Але синоптики здивували своїм прогнозом. Виявляється, у лютому в деяких регіонах буде по-справжньому весняна погода. Поки що, потепління прогнозують лише на декілька днів і не на всій території України. Однак, як стверджують фахівці, тепла погода може суттєво затягнутися.

Подекуди стовпчики термометра показуватимуть +10

“2 лютого йтиме невеликий мокрий сніг, подекуди з дощем, лише у південній частині вночі без опадів. Температура вночі (у північно-східних та східних областях і вдень) від 3° тепла до 3° морозу. У південних і в західних областях вдень очікується до 3-9° тепла. В Карпатах сніг: температура вночі 6-11° морозу, вдень 0-5° морозу”, – зазначили в Укргідрометцентрі.

Саме таким обіцяють початок лютого. Якою погода буде надалі прогнозують поки з обережністю, адже вірогідно її спрогнозувати можна максимум на тиждень вперед. Проте фахівці запевняють, що цьогорічний лютий буде точно теплішим ніж тогорічний. Принаймні у деяких регіонах країни.

“Середня місячна температура повітря передбачається від 4° морозу до 2° тепла, що у південних, східних, Кіровоградській, Дніпропетровській областях та в Криму на 1-1,5° вище за норму, на решті території України температура повітря буде близькою до норми“, – повідомили синоптики.

Нагадаємо, що раніше синоптик Українського гідрометцентру Наталія Птуха говорила зовсім протилежні речі й прогнозувала сильні морози на початок лютого. Однак вона додала, що іноді якийсь циклон насувається зовсім неочікувано та раптово і може докорінно змінити погоду. Як це в принципі й відбулося на цей момент з першими днями лютого.