Банки блокують рахунки клієнтів, які здійснюють обмін валюти: що відбувається?

В Україні дуже почастішали блокування банківських рахунків. Причому фінансовий моніторинг давно вийшов за рамки прописаних правил згідно з яких рахунок, наприклад, заблокують після переказу суми більшої ніж 400 000 гривень. На практиці все зовсім інакше, і блокують за безліч ситуацій та операцій. Наприклад, зараз на сайті Мінфіну з’явилася скарга від клієнта банку Сенс, де він поскаржився, що банк заблокував його рахунок, після того, як той обміняв долари на гривні.

Ситуац ія трішки нестандартна

Виявляється, що чоловік здійснював обмін не традиційним способом, а через спеціального криптобота. Сьогодні будь-які операції, де бодай якось фігурує криптовалюта, майже відразу призводять до блокування рахунків.

“Заблокували рахунок. Дзвоню на підтримку, кажуть “запит від кіберполіції” ID231205000094 нібито на шахрайські дії за платіж у 3017.7 грн. Обмінювався у CryptoBot з особистої картки. Віддав людині долари, одержав гривні. Жодного спілкування між нами не відбувалося, жодних послуг я йому не пропонував, обдурити там не вийде», – написав клієнт банку на сайті Мінфіну.

Після цього звернення банк провів додаткову перевірку і таки розблокував рахунок не виявивши в діях клієнта нічого незаконного.

“Справді, з боку кіберполіції до вас немає жодних претензій, що також додатково було підтверджено службою безпеки нашого банку. Тому ваш обліковий запис було розблоковано, і ви знову можете скористатися послугами та продуктами нашого банку“, – написали представники банку Сенс.

За що ще можуть заблокувати рахунок?

Фінансові аналітики зазначають, що сьогодні рахунки блокують значно активніше, тому що якщо банки неякісно проводять фінансовий моніторинг, та пропускають якісь підозрілі операції, то відразу ж отримують штрафи. Відповідно перевірки стали жорсткішими, а заблокувати вас можуть навіть за зняття готівки у регіоні, де ваша геолокація зазвичай не висвічується. Також заблокувати можуть за покупки в інтернеті на великі суми в нічний час та багато іншого.