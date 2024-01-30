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Всего одна простая команда: найден способ освободить память на Android смартфоне

31.01.2024

Ничего загружать и устанавливать не нужно. Достаточно набрать короткий номер и выбрать соответствующий пункт. Проверьте, работает ли это на вашем телефоне.

Куда исчезает память смартфона?

Сообщение о том, что память смартфона заполнена известны большинству пользователей. Особенно эта проблема актуальна для тех, кто пользуется старыми смартфонами с 32 или 64 Гбайт памяти.  

Если память вашего смартфона заполнена, а удалять банально нечего, то в Android есть скрытая папка, куда хранится вся информация о системных ошибках. 

  • В зависимости от срока эксплуатации смартфона и количества установленных приложений, эта папка может разрастись до одного гигибайта или даже больше. 
  • Название этой папки SysDump.

Проблема в том, что эту папку нельзя найти в настройках. Очистить ее можно только с помощью инженерной команды, которая изначально была создана для разработчиков и тестировщиков. 

Как очистить память смартфона с помощью секретного кода

Чтобы воспользоваться секретной возможность и очистить память смартфона, действуйте следующим образом:

  • откройте стандартное приложение “Телефон”;
  • введите код *#9900#;
  • нажмите кнопку Delete dumpstate/logcat.

Далее дождитесь завершения процесса. После чего можно перейти к настройкам и сравнить. 

Напомним, что ранее украинцам рассказывали, как очистить кэш в Вайбере, чтобы не удалят сообщения и медиафайлы. 

Владельцам Андроид достаточно перейти в само приложение. Выбрать иконку меню в левом верхнем углу. Далее следует перейти в “Настройки” и перейти к пункту “Хранилище данных и кэш. Здесь можно удалить все лишнее. После очистки переписки не исчезнет, а вот фото и видео лучше предварительно сохранить в галерею. 

Добавим, что Кэш – это временные файлы, приложения сохраняют на устройстве для быстрой загрузки при следующем входе. Но эти файлы “тормозят” функционал телефона. Именно поэтому нужно регулярно от них избавляться.

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31.01.2024
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