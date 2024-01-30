Всего одна простая команда: найден способ освободить память на Android смартфоне

Ничего загружать и устанавливать не нужно. Достаточно набрать короткий номер и выбрать соответствующий пункт. Проверьте, работает ли это на вашем телефоне.

Куда исчезает память смартфона?

Сообщение о том, что память смартфона заполнена известны большинству пользователей. Особенно эта проблема актуальна для тех, кто пользуется старыми смартфонами с 32 или 64 Гбайт памяти.

Если память вашего смартфона заполнена, а удалять банально нечего, то в Android есть скрытая папка, куда хранится вся информация о системных ошибках.

В зависимости от срока эксплуатации смартфона и количества установленных приложений, эта папка может разрастись до одного гигибайта или даже больше.

Название этой папки SysDump.

Проблема в том, что эту папку нельзя найти в настройках. Очистить ее можно только с помощью инженерной команды, которая изначально была создана для разработчиков и тестировщиков.

Как очистить память смартфона с помощью секретного кода

Чтобы воспользоваться секретной возможность и очистить память смартфона, действуйте следующим образом:

откройте стандартное приложение “Телефон”;

введите код *#9900#;

нажмите кнопку Delete dumpstate/logcat.

Далее дождитесь завершения процесса. После чего можно перейти к настройкам и сравнить.

Напомним, что ранее украинцам рассказывали, как очистить кэш в Вайбере, чтобы не удалят сообщения и медиафайлы.

Владельцам Андроид достаточно перейти в само приложение. Выбрать иконку меню в левом верхнем углу. Далее следует перейти в “Настройки” и перейти к пункту “Хранилище данных и кэш. Здесь можно удалить все лишнее. После очистки переписки не исчезнет, а вот фото и видео лучше предварительно сохранить в галерею.

Добавим, что Кэш – это временные файлы, приложения сохраняют на устройстве для быстрой загрузки при следующем входе. Но эти файлы “тормозят” функционал телефона. Именно поэтому нужно регулярно от них избавляться.