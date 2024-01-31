Не така корисна як вважалася: дієтолог розвіяла поширений міф про гречку

Попри поширену думку про користь гречки, вживати цю крупу краще не частіше одного-двох разів на тиждень. За словами дієтологів, після термічної обробки в гречаній крупі майже не залишається вітамінів. Тож готувати її ледь не кожного дня точно не варто.

Які продукти найкорисніші

Дієтолог наголошує, що варто додати в раціон продукти, здатні підтримувати баланс речовин в організмі. До таких належать ягоди та овочі. А ягодах багато вітамінів та мікроелементів, тому навіть 50 грамів заморожених ягід позитивно вплинуть на здоров’я. Також дуже корисними буде компот з сухофруктів з додаванням шипшини. Також варто додавати в страви спеції, які мають протизапальні властивості.

Дієтолог дала кілька порад для здорового харчування:

на вечерю не варто вживати крупи, їх краще замінити різноманітними овочами — капуста. морква, буряк та зелень. Також варто додати ягоди;

в страви потрібно додавати спеції, наприклад. куркуму. Спецію можна додавати в супи та салати. До речі, куркума має протизапальні властивості, тож це допомагає укріпити здоров’я.

Водночас українцям радять відмовитися від частого вживання картоплі. Пару разів на тиждень її можна їсти, але лише відварену або запечену. За словами дієтолога в картоплі міститься багато калію, тож це позитивно впливає на серцево-судинну систему. Найкращий додаток до картоплі — не м’ясо чи риба, а свіжі сезонні овочі.

Загалом всі продукти корисні, але вживати їх потрібно в розумній кількості. Варто максимально урізноманітнити меню та вживати якомога більше рослинної їжі — найкраще сезонні овочі, фрукти та ягоди. Також не варто відмовлятися від кисломолочних продуктів, а ось вживання хлібобулочних виробів краще скоротити до мінімуму. Якщо ж ви не готові відмовитися від хліба та здобної випічки, віддавайте перевагу бездріжджовому хлібу та, наприклад, печиву з вівсяного чи гречаного борошна.