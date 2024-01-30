Лише одна проста команда: знайдено спосіб звільнити пам’ять на Android смартфоні

Нічого завантажувати та встановлювати не потрібно. Достатньо набрати короткий номер та обрати відповідний пункт. Перевірте чи працює це на вашому телефоні.

Куди зникає пам’ять смартфона?

Повідомлення про те, що пам’ять смартфона заповнена відомі більшості користувачів. Особливо ця проблема актуальна для тих, хто користується старими смартфонами з 32 або 64 Гбайт пам’яті.

Якщо пам’ять вашого смартфона заповнена, а видаляти банально нічого, то в Android є прихована папка, куди зберігається вся інформація про системні помилки.

Залежно від терміну експлуатації смартфона та кількості встановлених додатків, ця папка може розростися до одного гігібайта чи навіть більше.

Назва цієї папки SysDump.

Проблема в тому, що цю папку не можна знайти в налаштуваннях. Очистити її можна лише за допомогою інженерної команди, яка початково була створена для розробників та тестувальників.

Як очистити пам’ять смартфона за допомогою секретного коду

Щоб скористатися секретною можливість та очистити пам’ять смартфона, дійте наступним чином:

відкрийте стандартний додаток “Телефон”;

введіть код *#9900#;

натисніть кнопку Delete dumpstate / logcat.

Далі дочекайтеся завершення процесу. Після чого можна перейти до налаштувань та порівняти.

Нагадаємо, що раніше українцям розповідали, як очистити кеш у Вайбері, щоб не видалять повідомлення та медіафайли.

Власникам Андроїд достатньо перейти в сам додаток. Обрати іконку меню в лівому верхньому кутку. Далі слід перейти в “Налаштування” та перейти до пункту “Сховище даних та кеш. Тут можна видалити все зайве. Після очистки листування не зникне, а от фото та відео краще попередньо зберегти в галерею.

Додамо, що Кеш — це тимчасові файли, додатки зберігають на пристрої для швидкого завантаження під час наступного входу. Але ці файли “гальмують” функціонал телефона. Саме тому потрібно регулярно їх позбуватися.