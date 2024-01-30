Переписка и фото не исчезнут: украинцам рассказали как почистить память в Viber 

Рассказываем, что нужно сделать, чтобы Viber занимал меньше места.

Viber (Вайбер) — популярный и удобный мессенджер, которым пользуются миллионы украинцев. Однако большинство пользователей жалуется, что он занимает много памяти на смартфоне. Из-за этого приходится удалять фото и даже чаты. Рассказываем, как почистить кэш в вайбере и не потерять важные данные.

Как освободить память на смартфоне: общие рекомендации

Чтобы мессенджер Viber работал должным образом, не забывайте регулярно обновлять приложение и удалять ненужные файлы – фото и видео. Это позволит сохранить оптимальную скорость Вайбера и самого смартфона. Вполне вероятно, что новая версия Вайбер уже будет иметь встроенные функции, которые позволяют решить проблему с памятью и производительностью без участия пользователя.

Как очистить кэш в Вайбере на Android и iPhone

Кэш — это временные файлы, которые Вайбер сохраняет на устройстве, чтобы само приложение работало с оптимальной скоростью. В то же время эти файлы могут “тормозить” функционал телефона. Именно поэтому нужно регулярно от них избавляться.

Как ускорить работу Вайбер для Айфона:

перейдите в раздел “Настройки” на самом смартфоне;

прокрутите вниз, пока не найдете приложение Вайбер;

тапните по нему;

внутри дополнительных настроек приложения выберите “Память и данные”;

тапните по “Очистка кэша” и подождите пока процесс завершится.

Как очистить кэш в вайбере в смартфоне на базе Android:

откройте приложение Вайбер;

тапните по иконке меню в левом верхнем углу;

зайдите в “Настройки” и перейдите к пункту “Хранилище данных и кэш”;

удалить все, что вам не нужно.

Эти простые действия помогут избавиться от лишних данных, но при этом не потерять контактные данные и сообщения. А вот что касается фото и видео, то предварительно загрузите их в галерею. Так вы перестрахуетесь от потери важных данных.