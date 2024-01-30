Переписка та фото не зникнуть: українцям розповіли як почистити пам’ять в Viber 

Розповідаємо, що потрібно зробити., щоб Viber займав менше місця.

Viber (Вайбер) — популярний та зручний месенджер, яким користуються мільйони українців. Однак більшість користувачів скаржиться, що він займає багато пам’яті на смартфоні. Через це доводиться видаляти фото та навіть чати. Розповідаємо, як почистити кеш в вайбері та не втратити важливі дані.

Як звільнити пам’ять на смартфоні: загальні рекомендації

Щоб месенджер Viber працював належним чином, не забувайте регулярно оновлювати додаток та видаляти непотрібні файли — фото та відео. Це дозволить зберегти оптимальну швидкість Вайбера та самого смартфона. Цілком ймовірно, що нова версія Вайбер вже матиме вбудовані функції, які дозволяють розв’язати проблему з пам’яттю та продуктивністю без участі користувача.

Як очистити кеш у Вайбері на Android та iPhone

Кеш — це тимчасові файли, які Вайбер зберігає на пристрої, щоб сам додаток працював з оптимальною швидкістю. Водночас ці файли можуть “гальмувати” функціонал телефона. Саме тому потрібно регулярно їх позбуватися.

Як прискорити роботу Вайбер для Айфона:

перейдіть до розділу “Налаштування” на самому смартфоні;

прокрутіть вниз, поки не знайдете додаток Вайбер;

тапніть по ньому;

всередині додаткових налаштувань додатка оберіть “Пам’ять та дані”;

тапніть по “Очистка кеша” та зачекайте поки процес завершиться.

Як очистити кеш в вайбері в смартфоні на базі Android:

відкрийте додаток Вайбер;

тапніть по іконці меню в лівому верхньому кутку;

зайдіть в “Налаштування” та перейдіть до пункту “Сховище даних та кеш”;

видалити все, що вам не потрібно.

Ці прості дії допоможуть позбутися зайвих даних, але при цьому не втратити контактні дані та повідомлення. А от щодо фото та відео, то попередньо завантажте їх до галереї. Так ви перестрахуєтесь від втрати важливих даних.