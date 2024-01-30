Какие фальшивые гривневые купюры украинцам подсовывают чаще всего

Сьогодні шахраїв, які б підробляли готівку, стало значно менше. Однак повністю вони не зникли й надалі намагаються обдурити людей підсовуючи їм підробки. Таке може статися з кожним хто здійснює якісь платіжні операції з готівкою, наприклад, продає комусь власні речі і бере за це готівкові кошти прямо з рук покупця. В НБУ розповіли, що в приймаючи гроші від незнайомої людини завжди потрібно бути трохи уважнішим. Зрештою, помітити підробки не так складно. Зазвичай вони виготовлені з неякісного паперу і це дуже сильно відчувається. В НБУ назвали ще кілька способів, як швидко ідентифікувати фейк.
Є пару надійних способів дізнатися, чи перед вами справжні гроші
В Національному банку завжди радять звертати увагу на наступне:
- Папір. Він має бути щільним і не надто тонким. Зрештою всі хто мав справу з готівкою знає, як приблизно відчувається в руках нова купюра. А фальшивки переважно всі виготовлені під новенькі купюри.
- Рельєфність в місцях де є малюнки. Поверхня банкноти подекуди має бути рельєфною. Цього можна добитися завдяки спеціальним технологіям при виробництві. Аферисти не мають можливість повторити цю унікальну особливість справжніх грошей.
- Наявність водяних знаків. Простий, але надійний спосіб, піднести купюру проти світла та перевірити, чи є на ній всі потрібні водяні знаки. Зокрема, видимим стає портрет персони зображеною на купюрі, однак вже з іншого її боку.
- Наявність цифрового номіналу. Він стає цілісним без розривів, якщо піднести купюру проти світла.
- Кут нахилу. Якщо дивитися на справжню банкноту під різними кутами, то її колір, а особливо там де розміщений портрет, буде мінятися. У фальшивках такого немає.
Експерти також додають, що шахраї найбільше підробляють купюри номіналом 500 гривень, випущені до 2015 року. На другому місці 200 гривень, і деколи можуть трапитися фальшиві 100 гривень теж до 2015 року випуску. Новіші гроші мають більш посилений захист і підробити їх дуже складно.
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