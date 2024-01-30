Какие фальшивые гривневые купюры украинцам подсовывают чаще всего

Сьогодні шахраїв, які б підробляли готівку, стало значно менше. Однак повністю вони не зникли й надалі намагаються обдурити людей підсовуючи їм підробки. Таке може статися з кожним хто здійснює якісь платіжні операції з готівкою, наприклад, продає комусь власні речі і бере за це готівкові кошти прямо з рук покупця. В НБУ розповіли, що в приймаючи гроші від незнайомої людини завжди потрібно бути трохи уважнішим. Зрештою, помітити підробки не так складно. Зазвичай вони виготовлені з неякісного паперу і це дуже сильно відчувається. В НБУ назвали ще кілька способів, як швидко ідентифікувати фейк.

Є пару надійних способ ів дізнатися, чи перед вами справжні гроші

В Національному банку завжди радять звертати увагу на наступне:

Папір. Він має бути щільним і не надто тонким. Зрештою всі хто мав справу з готівкою знає, як приблизно відчувається в руках нова купюра. А фальшивки переважно всі виготовлені під новенькі купюри. Рельєфність в місцях де є малюнки. Поверхня банкноти подекуди має бути рельєфною. Цього можна добитися завдяки спеціальним технологіям при виробництві. Аферисти не мають можливість повторити цю унікальну особливість справжніх грошей. Наявність водяних знаків. Простий, але надійний спосіб, піднести купюру проти світла та перевірити, чи є на ній всі потрібні водяні знаки. Зокрема, видимим стає портрет персони зображеною на купюрі, однак вже з іншого її боку. Наявність цифрового номіналу. Він стає цілісним без розривів, якщо піднести купюру проти світла. Кут нахилу. Якщо дивитися на справжню банкноту під різними кутами, то її колір, а особливо там де розміщений портрет, буде мінятися. У фальшивках такого немає.

Експерти також додають, що шахраї найбільше підробляють купюри номіналом 500 гривень, випущені до 2015 року. На другому місці 200 гривень, і деколи можуть трапитися фальшиві 100 гривень теж до 2015 року випуску. Новіші гроші мають більш посилений захист і підробити їх дуже складно.