Які фальшиві гривневі купюри українцям підсовують найчастіше

30Сегодня мошенников, которые подделывали бы наличные, стало значительно меньше. Однако полностью они не исчезли, поэтому и дальше пытаются обмануть людей подсовывая им подделки. Такое может произойти с каждым совершающим какие-то платежные операции с наличными деньгами, например, продает кому-то собственные вещи и берет за это наличные средства прямо из рук покупателя. В НБУ рассказали, что принимая деньги от незнакомого человека всегда нужно быть немного внимательнее. В конце концов заметить подделки не так сложно. Обычно они изготовлены из некачественной бумаги, и это очень сильно ощущается. В НБУ назвали еще несколько способов, как быстро идентифицировать фейк.

Есть пара надежных способов узнать, настоящие ли перед вами деньги

В Национальном банке всегда советуют обращать внимание на следующее:

Бумага. Она должна быть плотной и не слишком тонкой. Все, кто имел дело с наличными, знает, как примерно чувствуется в руках новая купюра. А фальшивки в основном все сделаны под новенькие купюры. Рельефность в местах, где есть рисунки. Поверхность банкноты частично должна быть рельефной. Этого можно добиться благодаря специальным технологиям при производстве. У аферистов нет возможности повторить эту уникальную особенность настоящих денег. Наличие водяных знаков. Простой, но надежный способ поднести купюру против света и проверить, есть ли на ней все нужные водяные знаки. В частности, видимым становится портрет персоны изображенной на купюре, однако уже с другой стороны. Наличие цифрового номинала. Он становится цельным без разрывов, если преподнести купюру против света. Угол наклона. Если смотреть на настоящую банкноту под разными углами, то ее цвет, а особенно там, где размещен портрет, будет меняться. В фальшивках такого нет.

Эксперты также добавляют, что мошенники больше подделывают купюры номиналом 500 гривен, выпущенные до 2015 года. На втором месте 200 гривен, иногда могут случиться фальшивые 100 гривен тоже до 2015 года выпуска. Более новые деньги имеют более усиленную защиту и подделать их очень сложно.