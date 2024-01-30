Польша кардинально меняет правила для украинцев: какие условия теперь будут для беженцев?

В Польше находятся очень многие украинские беженцы и страна уже неоднократно говорила о перенасыщении мигрантами. Началось все с того, что поляки практически полностью отменили все выплаты украинцам, бесплатное жилье и т.д. Однако и на этом останавливаться не планируют. Сейчас готовят законопроект, согласно которому каждый украинец автоматически теряет защиту Польши при выезде из страны даже на один день. Также планируется уменьшение выплат на детей и другие изменения.

Польша перенимает опыт Норвегии

В вопросе о лишении временной защиты Польша решила копировать действия Норвегии. Там уже подобное практикуют. Украинцы имеют право выезжать из страны только по очень уважительным причинам, и если получат на это разрешение. А вот если захотят поехать домой на праздники или просто навестить родственников, то сразу же теряют временную защиту. Поляки хотят сделать так же, ведь сейчас Польшу можно покидать на 30 дней и этим ежедневно пользуется тысячи украинцев. Также временной защитой часто пользуются люди, которым она на самом деле не сильно и нужна.

“Бывают исключительные ситуации, когда наши студенты ездят в Украину. Однако нам известны случаи, когда человек живет в Польше на государственном содержании, сдавая в аренду квартиру в Украине. Это не нравится и самим украинцам, потерявшим дом из-за войны“, — рассказала Анета Жоховская, директор фонда, управляющего пятью центрами для беженцев в Польше.

Сейчас та временная защита, которую имеют украинцы действует до 4 марта, и будет продлена только на шесть месяцев. А после этого поляки планируют вводить новые правила уже на практике.

“Мы даем себе полгода, чтобы наработать хорошие изменения в законе”, – отметил замминистра внутренних дел Польши Веслав Щепанский.

Следует добавить, что количество украинцев в Польше и так сильно сократилось. Например, если принять во внимание общественные центры, в которых можно жить бесплатно, то сейчас в таких находится около 40 тысяч украинцев. В прошлом году это было более 82 тысяч наших граждан.