Польща докорінно змінює правила для українців: які умови тепер будуть для біженців?

30В Польщі перебуває дуже багато українських біженців й країна вже неодноразово говорила про перенасичення мігрантами. Почалося все з того, що поляки практично повністю скасували всі виплати для українців, безкоштовне житло тощо. Однак й на цьому зупинятися не планують. Наразі готують законопроєкт, згідно з яким, кожен українець автоматично втрачає захист Польщі при виїзді з країни навіть на один день. Також планується зменшення виплат на дітей й інші зміни.

Польща переймає досвід Норвегії

В питанні з позбавленням тимчасового захисту Польща вирішила копіювати дії Норвегії. Там вже подібне практикують. Українці мають право виїжджати з країни лише з дуже поважних причин, і то якщо отримають на це дозвіл. А от якщо захочуть поїхати додому на свята, чи просто провідати родичів, то одразу ж втрачають тимчасовий захист. Поляки хочуть зробити так само, адже наразі Польщу можна покидати на 30 днів і цим щоденно користується тисячі українців. Також, тимчасовим захистом часто користуються люди, яким він насправді не сильно й потрібний.

“Бувають виняткові ситуації, коли наші студенти їздять в Україну. Однак, нам відомі випадки, коли людина мешкає в Польщі на державному утриманні, здаючи в оренду квартиру в Україні. Це не подобається і самим українцям, які втратили будинок через війну“, – розповіла Анета Жоховська, директор фонду, який керує п’ятьма центрами для біженців у Польщі.

Наразі той тимчасовий захист, який мають українці діє до 4 березня, і буде продовжений лише на шість місяців. А після цього поляки планують впроваджувати нові правила вже на практиці.

“Ми даємо собі пів року, щоб напрацювати добрі зміни до закону“, – зазначив заступник міністра внутрішніх справ Польщі Веслав Щепанський.

Варто додати, що кількість українців в Польщі й так сильно скоротилася. Наприклад, якщо взяти до уваги громадські центри в котрих можна жити безкоштовно, то зараз в таких перебуває близько 40 тисяч українців. Минулого року це було понад 82 тисячі наших громадян.