Украинцам раздадут продуктовые и гигиенические наборы: как получить помощь по почте

Благотворительные организации продолжают помогать украинцам, пострадавшим от войны. Помощь предоставляют в виде гуманитарных наборов с продуктами или средствами гигиены. Рассказываем, как подать заявку.

Детали

Объединенная инициатива по поддержке Сил обороны Украины и оказания гуманитарной помощи населению “Крымский Фронт” продолжает поддерживать гражданское население и оказывает помощь населению, которое больше всего пострадало от вторжения российских оккупантов.

Кто может получить продукты бесплатно

Организация “Крымский Фронт” выдает продуктовые и гигиенические наборы семьям из числа внутренне перемещенных лиц, которые оказались в непростых жизненных обстоятельствах из-за военного действия.

Как получить гуманитарку

Чтобы получить продуктовый набор, нужно написать запрос на электронную почту [email protected].

Сотрудники организации сами откликаются на письма нуждающихся. В письме нужно указать следующую информацию:

фамилия имя и отчество;

индивидуальный налоговый номер;

перечень товаров, которые нужны вашей семье;

номер телефона;

город проживания;

номер отделения Новой Почты.

Волонтеры примут ваш запрос, рассмотрят его и если удостоверятся, что вам нужна помощь, отправят ее соблюдая очередь.

Где еще можно получить гуманитарную помощь

Отметим, что дополнительно помощь ВПЛ сейчас оказывает Международный благотворительный “Семейный фонд”.

Фонд начнет выдавать новую женскую одежду и медицинский препарат Эутирокс. В штабе благотворительного фонда отмечают, что благодаря поддержке партнеров есть новые теплые женские кофты и препарат “Эутирокс”.

Помощь могут получить все украинцы из числа внутренне перемещенных лиц. Для получения наборов или отдельных товаров нужно иметь с собой следующие документы: паспорт, справка ВПО, рецепт от врача, если речь идет о получении лекарственных средств. Предоставят только по две единицы одежды на одного человека.

Для получения помощи посетите штаб фонда с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00 по адресу: г. Харьков, ул. Алчевских, 17. Больше информации о деятельности фонда на страницах инстаграм: https://cutt.ly/GwLNgkH8.