Українцям роздадуть продуктові та гігієнічні набори: як отримати допомогу поштою

Благодійні організації продовжують допомогати українцям, які постраждали від війни. Допомогу надають у вигляді гуманітарних наборів з продуктами або засобами гігієни. Розповідаємо, як подати заявку.

Деталі

Об’єднана ініціатива з підтримки Сил оборони України та надання гуманітарної допомоги населенню “Кримський Фронт” продовжує підтримувати цивільне населення та надає допомогу населенню, яке найбільше постраждало від вторгнення російських окупантів.

Хто може отримати продукти безкоштовно

Організація “Кримський Фронт” видає продуктові та гігієнічні набори сімям з числа внутрішньо переміщених осіб, які опинилися в непростих життєвих обставинах через військової дії.

Як отримати гуманітарку

Щоб отримати продуктовий набір, потрібно написати запит на електронну пошту [email protected].

Співробітники організації самі відгукуються на листи потребуючих. В листі потрібно вказати наступну інформацію:

прізвище ім’я та по батькові;

індивідуальний податковий номер;

перелік товарів, які потрібні вашій сім’ї;

номер телефону;

місто проживання;

номер відділення Нової Пошти.

Волотери приймуть ваш запит, розглянуть його і якщо впевняться, що вам потрібно допомога, відправлять її дотримуючись черги.

Де ще можна гуманітарну допомогу

Зазначимо, що додатково допомогу ВПО зараз надає Міжнародний благодійний “Сімейний фонд”.

Фонд почне видавати новий жіночий одяг та медичний препарат Еутірокс. В штабі благодійного фонду наголошують, що завдяки підтримці партнерів є нові теплі жіночі кофти та препарат “Еутірокс”.

Допомогу можуть отримати всі українців з числа внутрішньо переміщенмх осіб. Для отримання наборів чи окремих товарів потрібно мати з собою такі документи: паспорт, довідка ВПО, рецепт від лікаря, якщо мова йде про отримання лікарських засобів. Нададуть лише по дві одиниці одягу на одну людину.

Для отримання допомоги відвідайте штаб фонду з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 16:00 за адресою: м. Харків, вул. Алчевських, 17. Більше інформації щодо діяльності фонду на сторінках інстаграм: https://cutt.ly/GwLNgkH8.