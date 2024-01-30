Клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку входа в Приват24

Клиенты ПриватБанка жалуются на блокировку счета за переводы в несколько тысяч гривен. Но это делают для защиты клиентов от действий мошенников.

Детали

Один из клиентов ПриватБанка жалуется на портале Минфин о действиях представителей ПриватБанка.

По его словам, по неизвестной причине искусственный интеллект ПриватБанка выбрал его перевод.

Мужчина переводил 3 200 гривен на карту человеку.

В результате банковскую карту заблокировали.

Клиент связался со службой поддержки, девушка оператор попросила уточнить все данные, но это никак не повлияло на ситуацию. Вход в Приват24 заблокировали.

Мужчина добавляет, что теперь ему нужно ехать в отделение для восстановления доступа.

Что говорят в ПриватБанке

В ПриватБанке отмечают, что цель этой процедуры – противодействие мошенникам.

В банке просят проявить терпение и пройти верификацию. Вопрос можно решить в чате на официальном сайте банка pb.ua|chat. Операторы банка работают 24/7 и всегда готовы помочь.

Добавим, что украинцы уже длительное время жалуются на качество долларов, которые выдают в кассах обменников и банков, в том числе Привата. Иногда случается так, что в банке отказываются принять деньги, которые выдали в том же отделении несколькими днями ранее.

В банке эту ситуацию объясняют требованиями Национального банка Украины. Ранее Нацбанк издал постановление, согласно которому банки должны принимать иностранную валюту с незначительными повреждениями. Именно те деньги банки выдают клиентам. При этом ситуация приобрела массовый характер, ведь раньше доллары доставляли авиатранспортом. Из-за войны логистика усложнена, доставлять деньги автотранспортом сложно и дорого, поэтому есть некоторый дефицит иностранной валюты. Однако клиенты имеют право отказаться от денег неудовлетворительного качества. При этом все деньги проверены и являются платежным средством, поэтому на незначительные повреждения не стоит обращать внимание.