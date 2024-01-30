Клієнти ПриватБанку скаржаться на блокування входу в Приват24

Клієнти ПриватБанку скаржаться на блокування рахунку за перекази в декілька тисяч гривень. Але це роблять для захисту клієнтів від дій шахраїв.

Деталі

Один з клієнтів ПриватБанку скаржиться на порталі Мінфін про дії представників ПриватБанку.

За його словами, з невідомої причини штучний інтелект ПриватБанку обрав його переказ.

Чоловік переказував 3 200 гривень на картку людині.

В результаті банківську картку заблокували.

Клієнт зв’язався зі службою підтримки, дівчина оператор попросила уточнити всі дані, але це ніяк не вплинуло на ситуацію. Вхід в Приват24 заблокували.

Чоловік додає, що тепер йому потрібно їхати в відділення для відновлення доступу.

Що кажуть в ПриватБанку

В ПриватБанку зазначають, що мета цієї процедури — протидія шахраям.

В банку просять проявити терпіння та пройти верифікацію. Питання можна вирішити в чаті на офіційному сайті банку pb.ua|chat. Оператори банку працюють 24/7 та завжди готові допомогти.

Додамо, що українці вже тривалий час скаржаться на якість доларів, які видають в касах обмінників та банків, в тому числі Привату. Іноді трапляється так, що в банку відмовляються прийняти гроші, які видали в тому ж відділенні кількома днями раніше.

В банку цю ситуацію пояснюють вимогами НБУ. Раніше Нацбанк видав постанову, відповідно до якої банки повинні приймати іноземну валюту з незначними пошкодженнями. Саме ті гроші банки видають клієнтам. При цьому ситуація набула масового характеру, адже раніше долари доставляли авіатранспортом. Через війну логістика ускладнена, доставляти гроші автотранспортом складно та дорого, саме тому є деякий дефіцит іноземної валюти. Однак клієнти мають право відмовитися від грошей незадовільної якості. При цьому всі гроші перевірені і є платіжним засобом, тож на незначні пошкодження не варто звертати увагу.